Cosa hanno in comune Salvator Dalì e Daniel Lismore? Per loro la vita è un’opera d’arte…

Carabiniere ucciso a Roma - il buco di 24 minuti prima : Cosa hanno fatto Elder Lee e Natale Hjorth? : Ci sono 24 minuti di "buco" inspiegabile negli spostamenti dei due giovani americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Questo il tempo passato dal momento in cui Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth sono usciti dall'hotel Le Meridien fino all'aggression

Il primo stipendio non si scorda mai. Cosa hanno comprato i vip? - : Marina Lanzone La tentazione di spendere tutti i soldi appena guadagnati è forte. Alcuni hanno acquistato auto di lusso, gioielli, scarpe e macchinette del caffè. Altri, invece, hanno voluto condividere questa gioia con la famiglia Dopo anni di gavetta, ore di lavoro gratis e incessante, ecco arrivare il primo stipendio. Piccolo o grande che sia, la tentazione di togliersi qualche sfizio viene un po’ a tutti. Vip compresi, che con i ...

Paolo Becchi : "Lega e Cinque Stelle hanno qualCosa in comune : sono entrambi movimenti post ideologici" : C' è un Paese pieno di speranze, che guarda avanti e che ha creduto in questo governo come a qualcosa di veramente nuovo e dalle ampie possibilità, "il governo del cambiamento". Un' avventura, con un partito rinnovato come la Lega nazionale ed il M5S, la novità politica degli ultimi anni. Tesi e ant

Megaliti : Cosa sono e che origini hanno : I Megaliti più famosi sono quelli che alcuni di noi hanno forse potuto ammirare dal vero nel sito neolitico di Stonehenge, quindi grosse pietre in posizione eretta che vanno a creare delle architetture oggi molto affascinanti ma anche criptiche. Ci sono altri esempi simili, meno noti, ma almeno in altre 35 mila località d’Europa tra cui troviamo anche quello della nostra Sardegna. (altro…) The post Megaliti: cosa sono e che ...

Tour de France – Giulio Ciccone e quel clamoroso retroscena : “ecco Cosa mi hanno detto alla radio” [VIDEO] : Il retroscena di Giulio Ciccone: la nuova maglia gialla del Tour de France racconta cosa è successo ieri a La Planche des Belles Filles Grazie al secondo posto di ieri a La Planche des Belles Filles, Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Una splendida fuga sullo sterrato ha permesso al ciclista italiano della Trek Segafredo di indossare la maglia da leader della Grande Boucle, strappandola di dosso ad ...

Intelligenza artificiale per spiegare ai robot Cosa hanno visto : Intelligenza artificiale e robotica: un matrimonio necessario, ma dai risvolti complessi, uno dei quali è fare in modo che il robot possa interagire con l'ambiente anche con i soli dati - relativamente pochi - che un ambiente non strutturato, non definito in precedenza, può fornire. E' una delle frontiere che l'Istituto italiano di tecnologia sta esplorando da anni. "Negli ultimi anni in IIT - spiega Lorenzo Natale, coordinatore linea Humanoid ...

Papa Francesco idolo di Repubblica - la vergogna : in Cosa hanno trasformato Jospeh Ratzinger : Si sono svegliati particolarmente preoccupati per le sorti del cattolicesimo, ieri a Repubblica. Uno stato di ansia che ha trovato sfogo surrealista nel titolone "Cattolici a un bivio: il Papa o Salvini". Chi riuscisse a superare l' effetto comico involontario e si chiedesse quale sia il punto, trat

Autonomia differenziata 2019 : Cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta : Autonomia differenziata 2019: cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta La strada per risolvere la partita sulle autonomie è decisamente in salita. È uno dei temi maggiormente divisivi per l’esecutivo giallo-verde, considerando la divisione geografica del voto: un Nord a trazione leghista e un Sud ancora fortemente legato ai 5 Stelle. Le regioni che hanno fatto richiesta di una Autonomia differenziata – che ...

Che Cosa hanno in comune Victoria Beckham e Kate Middleton? : Victoria BeckahmKate Middleton Kate Middleton Le décolleté di KateLe décolleté di VictoriaAquazzuraPradaCasadeiSergio RossiMalone SouliersRoger VivierTopshopStuart WeitzmanZaraTed BakerVictoria Beckham e Kate Middleton, duchessa di Cambridge. Così diverse, eppure così simili. Almeno quando si parla di moda. I più attenti avranno, difatti, certamente notato un sensuale dettaglio che ha accomunato le due chiaccheratissime fashion icon, immortalate ...

Cosa hanno in comune bilancio e ambiente? Devono essere sostenibili - per i nostri figli : Il dibattito sulla manovra correttiva al DEF che – grazie a Carola – si è svolto piuttosto in sordina ha avuto la stessa caratteristica di tante discussioni sulle recenti leggi finanziarie: guardare solo al presente.Lo sforzo dei nostri governanti è teso unicamente a trovare escamotages per mantenere promesse elettorali, farne di nuove, “rispettare i vincoli di bilancio dell’Europa”.Invece, la ...

Eutanasia - presidio di Cappato e Welby : ‘Basta rinviare la legge. Zingaretti e Di Maio hanno i voti - Cosa vogliono fare?’ : Un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita. Tanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, come ha denunciato l’associazione Luca Coscioni. Per questo motivo Marco Cappato e Mina Welby hanno organizzato un presidio prima alla sede del Partito democratico a Roma, poi al Ministero dello Sviluppo economico, per sollecitare il ...

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni Cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

In Cosa credono gli 850 mila fedeli che hanno aderito alla Chiesa di Maradona : Il 22 giugno del 1986 Diego Armando Maradona, allo stadio Azteca di Città del Messico, segnando un gol di mano all'Inghilterra durante la gara valevole per i quarti di finale del mondiale, entrò nella storia del calcio almeno quanto farà con tutte le altre reti (regolari) segnate nell'arco di un'intera carriera. Come quella leggendaria che segnerà circa cinque minuti dopo, durante la stessa partita, che ancora per molti ...