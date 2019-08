Condé Nast International Luxury Conference | prossima tappa | Austria

Uomini e Donne - Angela Nasti non si nasconde più : con ‘lui’ (famosissimo) : È durata un battito di ciglia la storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne i due, tronista e corteggiatore, hanno rotto. Travolti dai rumor, i due hanno raccontato le rispettive versioni dei fatti al Magazine del dating show. Angela “non riusciva ad immaginarmi nella sua vita pur essendomi dimostrato così simile a lei (…) – ha raccontato lui – Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi ...

Uomini e Donne Gossip : Angela Nasti non si nasconde più col calciatore : Uomini e Donne Gossip, Angela Nasti e il calciatore non si nascondo più: le foto dell’incontro Nelle scorse ore è circolato un nuovo Gossip su Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne molto chiacchierata per la fine della love story (alcuni dicono che non sia nemmeno iniziata) con Alessio Campoli. Gli spifferi hanno sussurrato […] L'articolo Uomini e Donne Gossip: Angela Nasti non si nasconde più col calciatore proviene da ...

Comunicato sindacale dei giornalisti Condé Nast : I giornalisti Condé Nast dichiarano lo stato di agitazione e contestano duramente la decisione dell’azienda di licenziare tre colleghi per motivazione economica a pochi giorni dalla chiusura di una breve campagna di incentivi all’esodo (36 mesi netti), inaugurata dopo aver dichiarato 20 nuovi esuberi. Dal 2013 a giugno 2019 i giornalisti impiegati nelle testate Condé Nast sono passati da 175 a 95 e scenderebbero a 86 in seguito ai ...

Condè Nast e Gucci - parte la terza stagione della serie di cortometraggi The Performers : Condé Nast e Gucci di nuovo insieme per la terza stagione di The Performers, la serie di cortometraggi lanciata nel 2017, in cui ogni filmato esplora le ispirazioni e le influenze dietro ad alcuni dei talenti creativi più originali del mondo. La collaborazione creativa si rinnova quest’anno con cinque nuovi episodi che presentano talenti di rilievo culturale, fra cui i musicisti Benjamin e Florence Clementine. «Siamo ...

Condé Nast Social Academy - il nuovo percorso per le aziende : Condé Nast Italia, dopo tre anni di esperienza nella formazione e certificazione di nuove figure chiave sui Social Media, aggiunge all’attuale Academy una nuova offerta pensata per aiutare le aziende nella Digital Transformation grazie allo sviluppo delle nuove competenze in ambito Comunicazione e Marketing. La Corporate Academy si concentra su un percorso pratico e teorico che tocca tutti gli aspetti di Social Media Marketing e Content Strategy ...