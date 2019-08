Concorso MiBAC 1052 vigilanti | bando in arrivo il prossimo 9 agosto

Concorso MiBAC 2019 - primo bando il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale : Sulla pagina Facebook del Ministro Alberto Bonisoli è stata resa nota la data di uscita del bando di Concorso Mibac 2019: il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicata la procedura per l’assunzione di 1.052 vigilanti. In autunno verrà pubblicato il bando per 250 funzionari amministrativi e verranno varati altri concorsi per arrivare a 5.400 assunzioni. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Novità e aggiornamenti sui ...

Mibac - partono i bandi di Concorso per 5400 assunzioni entro l’anno : entro l'anno diversi bandi del Mibac porteranno all'assunzione di 5400 unità lavorative. Si parte il 9 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il bando relativo ai primi 1052, che saranno assunti col profilo di vigilanti. Per il ministro Alberto Bonisoli: "Drammatiche carenze di personale che nessun ministro prima di me ha pensato di affrontare".Continua a leggere

Ufficiale l’uscita del bando di Concorso MiBAC il 9 agosto : dettagli per 5400 assunzioni : Il bando di concorso MiBAC ha una data definitiva di pubblicazione, appena comunicata dal Ministro Alberto Bonisoli sulla sua pagina Facebook Ufficiale. A discapito di quanto pensato nelle ultime ore e nonostante il ritardo già accumulato, non bisognerà aspettare poi così tanto e soprattutto il discorso della selezione non sarà posticipato a settembre. Come comunicato nella giornata di ieri in un apposito approfondimento, il bando di ...

Fumata nera per il bando Concorso MiBAC : ipotesi uscita tra agosto e settembre : Niente da fare, il bando di concorso MiBAC atteso entro oggi 31 luglio non ha fatto finora capolino sul sito del Ministero né altrove (e difficilmente lo specifico passaggio avverrà entro la serata di oggi). Sebbene l'appuntamento odierno per il via alla selezione pubbliche era stato indicato ufficialmente come quello definitivo per la pubblicazione di tutte le informazioni del caso, c'è decisamente da rimanere a bocca asciutta in questo ...

Entro il 31 luglio il bando Concorso MiBAC 2019? Le ultime indiscrezioni sulla pubblicazione : Ci sarà o meno la pubblicazione del bando concorso MiBAC 2019 Entro questo mercoledì 31 luglio? Tutte le informazioni relative alla corposa selezione pubblica erano attese proprio a luglio ma, giunti oramai alla fine del corrente mese, tutto tace dai palazzi del Ministero dei beni e delle attività culturali. Potremmo tuttavia assistere ad una brusca accelerazione della procedura proprio Entro soli tre giorni: quali sono le ultime novità in ...

Requisiti Concorso MiBAC 2019 e figure ricercate : indiscrezioni in attesa del bando : Si parla sempre più del concorso MiBAC 2019 per l'assunzione di 2.052 dipendenti tra il 2019 ed il 2020 (a cui aggiungere 3.600 unità in programma dal Decreto Concretezza). In totale si parla di 6.000 nuovi innesti nel Ministero dei Beni Culturali, numeri figli della spinta propulsiva offerta anche da Quota 100, che contribuirà al pensionamenti di molti dipendenti pubblici prestanti servizio presso il Ministero. Per la fine di luglio, come vi ...