Concorso al Ministero dei Beni culturali | assunzioni di 5400 unità

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 2 agosto 2019)aldeiche cerca 1052 vigilanti. È ststo definito «il più grande piano didella storia delper ie le attività» il bando diche sarà pubblicato a breve. È tutto pronto per il primo bando didel Mibac dall’insediamento del nuovo governo, che riguarda l’assunzione di 1052 vigilanti. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, così come annuncia lo stessodeiin una nota. Negli scorsi giorni il Ripam ha concluso l’istruttoria ed è dunque tutto pronto per il via libera. E non è finita qui: a breve infatti ildella Funzione Pubblica bandirà ununico che riguarda diverse amministrazioni, nel quale sono previste altre 250 posizioni di funzionari amministrativi per il Mibac. E ottobre si apre una nuova occasione diper ...

