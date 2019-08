Concorsi Scuola 2019 | c’è il decreto per 53 627 nomine Una tempistica aggiornata

60mila assunzioni e 3 Concorsi per la scuola pubblica. L'annuncio di Bussetti : Ben sessantamila assunzioni e tre concorsi riservati alla scuola pubblica. Sono questi i numeri anticipati dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.“Questa settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri un pacchetto scuola. Siamo pronti. Lo schema di decreto legge è già stato inviato da giorni a Palazzo Chigi per l’ istruttoria preliminare e, salvo ...

Scuola - Concorsi e immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : quella strana coincidenza : L’annuncio trionfale del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alle prossime immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020, certamente non scaccia i dubbi e le perplessità in merito a ciò che accadrà nel prossimo mese di settembre. Curioso il fatto che l’annuncio della richiesta formulata al Mef dal Ministero dell’Istruzione di assumere in ruolo 58627 docenti (di cui 14552 su posti di ...

Scuola - nuovi maxi-Concorsi per 70mila posti : c'è l'accordo (ma restano i dubbi) : Il tavolo tra il ministro Bussetti e le organizzazioni sindacali segna passi avanti sul tema del reclutamento e del...

Scuola - OK Miur-sindacati sul reclutamento docenti : Bussetti dà il via ai Concorsi ‘Bandiremo quasi 70mila posti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha annunciato la firma dell’intesa tra il Governo e i sindacati in merito alla questione del reclutamento docenti. ‘L’accordo raggiunto oggi con le Organizzazioni Sindacali – si legge nel post – è frutto del serio lavoro che abbiamo condotto in queste settimane. Un confronto franco che porterà alla stesura di ...

Il ministro Bussetti annuncia nuovi Concorsi per 70 mila posti nella scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Bussetti annuncia Concorsi per quasi 70 mila posti nella scuola : “Bandiremo due concorsi per la scuola secondaria, fra straordinario e ordinario, per quasi 50mila posti. Altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella scuola”. Lo annuncia il ministro dell’istruzione Marco Bussetti al termine dell’incontro con i sindacati della scuola. Sono previste misure straordinarie per il reclutamento dei precari ...

Scuola - accordo con i sindacati. Bussetti : Concorsi per 70mila posti : «Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella Scuola». Lo annuncia il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dopo aver raggiunto l’accordo con le Organizzazioni Sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella Scuola. L’accordo è stato chiuso nell’ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell’Intesa siglata...