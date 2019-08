Con lo scooter investe un agente | poi si schianta contro l' auto della polizia

SContro tra auto e scooter Poste - morto un 48enne : Roma – Un incidente con esito mortale e’ avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via della Salvia, all’incrocio con via della Canapa, zona Acilia. A perdere la vita, in seguito ad uno Scontro tra una moto delle Poste ed un’auto, un uomo di 48anni. Al volante dell’automobile un italiano di trentacinque anni, che e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Sul ...

Foggia - sContro tra scooter e auto della Guardia di Finanza : muore 15enne - non indossava il casco : Un ragazzino di 15 anni si è scontrato con un'auto della Guardia di Finanza ed è morto sul colpo. E' accaduto alla periferia di Foggia: il giovanissimo non indossava il casco.Continua a leggere

Scooter Contro due auto - uno schianto devastante : morto sul colpo : Ancora un drammatico incidente direttamente dalle nostre strade. Nella mattinata di oggi, intorno alle 9 e 30, un incidente tremendo ha causato la morte di una persona. Si tratta di un uomo di cinquantasei anni, originario di Agugliano. Era un centauro e si trovava a bordo del suo Scooter Yamaha T-Max quando all’improvviso ha avuto un impatto con altre due autovetture. Per lui non c’è stato niente da fare e inutili sono stati i soccorsi. Un ...

Scooter Contro un’auto! Andrea - cuoco di 45 anni - muore tornando a casa : Con il suo Scooter finisce contro un’auto e muore praticamente sul colpo. L’ennesima vittima della strada si registra a Caerano San Marco, nella provincia di Treviso. A perdere la vita, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, Andrea Guizzo, un cuoco di quarantacinque anni originario di Volpago del Montello e che viveva con la compagna poco distante dal luogo dell’incidente. Stando a quanto emerso, Andrea stava tornando a casa dopo il lavoro ...

Presentatrice 35enne si schianta Con lo scooter elettrico Contro un camion e muore : I telespettatori inglesi e gli utenti YouTube piangono Emily Hartridge, Presentatrice 35enne morta ieri in seguito a un incidente con lo scooter elettrico. La donna si sarebbe andata a schiantare contro un camion nella zona a sud di Londra. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. A riportare la notizia è il Guardian.Molto popolare nel Regno Unito, la Hartridge era conosciuta per le sue interviste e per la sua ...

Napoli - adesivo di Gesù per coprire la targa dello scooter. Il video del Consigliere dei Verdi : “Situazione fuori Controllo” : “Ci è stato segnalato un video realizzato in via Argine a Ponticelli in cui si vede una Vespa procedere in strada con un adesivo raffigurante Gesù Cristo al posto della targa.Siamo senza parole.”. Così il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Maria Borrelli, noto per le sue denunce, ha commentato un video rilanciato sulla pagina Facebook in cui si vede una coppia viaggiare su una strada di Napoli, a bordo di uno scooter con la targa ...

Al tuffatore (amico di Balotelli) - in mare Con lo scooter - mille euro di multa (anche perché senza casco) : Il braccio violento della legge Il braccio violento della legge napoletana non perdona. Altro che vigili tratteggiati da Luciano De Crescenzo (in Così parlò Bellavista) come debosciati in fuga dal traffico. Napoli è Losanna. Inflessibile. Rigorosa. Non fa sconti a nessuno. O meglio: non fa sconti a Mario Balotelli. È tutto scritto nel magistrale articolo di Fabio Avallone e del suo commissario Quagliarulo. Ma qui siamo costretti anche a ...

Sgarbi : “Sto Con Balotelli. Lo scooter in acqua è un'opera d'arte - tanti artisti la invidiano" : “Quella di Balotelli è stata una performance, un’opera d’arte. Quanti artisti avrebbe voluto farla?”, parola di Vittorio Sgarbi. Il celebre critico d’arte ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha coinvolto il calciatore Mario Balotelli, che ha scommesso duemila euro con un uomo perché quest’ultimo si lanciasse in mare a bordo di uno scooter a Napoli.“Quanti si sarebbero presentati ...

Scooter in mare - tutti Contro Balotelli : la replica social di Super Mario è di quelle pungenti [FOTO] : L’attaccante italiano ha replicato duramente sui social alle accuse piovutegli addosso dopo la goliardata di Napoli, postando su Instagram una Story che fa discutere Mario Balotelli non ci sta, l’attaccante italiano replica con disprezzo alle accuse piovutegli addosso dopo quanto accaduto a Napoli. L’ex Nizza infatti si è reso protagonista di una scommessa goliardica con tale Catello Buonocore, offrendogli 2000 euro per ...

Tuffo a mare Con scooter a Napoli - Salvini : «Balotelli l'avrei arrestato» : «Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta...

Napoli - la scommessa di Balotelli : “2mila euro se ti butti in mare Con il motorino”. E lo scooter finisce in acqua : “Duemila euro se ti butti in mare con il motorino”. È la scommessa proposta da Mario Balotelli al gestore di un bar di Mergellina, a Napoli. L’uomo, a quel punto, non ci ha pensato due volte, si è fatto dare i soldi dall’attaccante, li ha contati e, di fronte a diversi curiosi, si è tuffato in mare a bordo del proprio motorino. “Tanto valeva soltanto 600 euro”, le sue parole al termine della singolare sfida. ...

Balotelli fa una scommessa Con un tifoso : tuffo in mare Con lo scooter [VIDEO] : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in ...