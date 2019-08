Commissario per il Gran Sasso | Toninelli | raggiunta intesa sarà l' ingegnere Corrado

Conte irritato chiama Salvini e Di Maio : subito il nome o perderemo il Commissario Ue : Il premier avverte i vice alla vigilia dell’incontro con la presidente Ursula von der Leyen che domani incontrerà a Roma

Lino Guanciale : al teatro San Carlo per le riprese de 'Il Commissario Ricciardi' : Lino Guanciale continua a essere impegnato a girare le riprese della fiction inedita dal titolo "Il commissario Ricciardi". L'attore, come annunciato sulla sua pagina di Instagram, si è trasferito nella città di Napoli. Il set si è spostato al San Carlo, che si distingue per essere uno dei teatri più antichi a livello mondiale. Si stanno girando le riprese in questa sala e si sta usando uno stile da anni '30; la serie è ambientata nell'epoca ...

Teatro San Carlo diventa set per “Il Commissario Ricciardi” : Il Teatro di San Carlo si è trasformato in questi giorni in un set cinematografico per le riprese della nuova serie Rai "Il commissario Ricciardi": nella prestigiosa sala e sui palchi del San Carlo, il più bello e antico del mondo (1737), tutti rigorosamente in costume anni '30. Sul palcoscenico le scene pittoriche, come si usava al tempo, di Cavalleria Rusticana. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro ...

Fine riprese per Il Commissario Montalbano : il saluto di Luca Zingaretti - : Francesca Galici Sono finite le riprese degli ultimi capitoli della saga del Commissario Montalbano e Luca Zingaretti ha voluto dare l'annuncio sui social, con un messaggio commosso e dedicato al grande Andrea Camilleri C'è tanta commozione nell'ultimo video condiviso da Luca Zingaretti nel suo profilo Instagram. In questi giorni si sono concluse le riprese dell'ultimo Montalbano, la cui messa in onda è prevista nel 2020. L'attore ha ...

La commozione per Andrea Camilleri nell’ultimo ciak del Commissario Montalbano : “felicità e tanta tristezza” [VIDEO] : Luca Zingaretti, in occasione dell’ultimo ciak delle tre nuove puntate del Commissario Montalbano che andranno in onda su Raiuno il prossimo inverno, ha postato sul proprio profilo Instagram un breve ma intenso video in ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, ‘padre’ di Montalbano, morto lo scorso 17 luglio. “Fine film. Felicità e tanta tanta tristezza. Potete capire!” scrive Zingaretti, con evidente commozione. E ...

Terremoto : Musumeci - ‘parola Conte - firmerà per Commissario’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Conte mi ha assicurato che firmerà la proposta congiunta, quindi che il commissario per il sisma, l’ex procuratore Salvatore Scalia, potrà essere messo delle condizioni di avviare la ricostruzione” del sisma che colpì nell’ottobre 2018 la zona dell’Etna. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi.L'articolo Terremoto: ...

Von der Leyen : «Mai fatte promesse all'Italia per la nomina del Commissario» : Nessuna promessa all'Italia. Ursula von der Leyen nega di aver promesso alcunché in termini di posti in Commissione o finanziari nei prossimi bilanci pluriennali dell'Unione ai governi...

Von der Leyen : “Mai fatte promesse all’Italia per la nomina del Commissario” : “Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , in un colloquio allo Spiegel, nega di aver promesso alcunché in termini di posti in Commissione o finanziari nei prossimi bilanci pluriennali dell’Unione ai governi di Polonia, Ungheria o Italia per assicurarsene i voti al Parlamento europeo così da ...

Il Commissario Montalbano : quale futuro per la serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...

**Ue : per M5S scelta Commissario resta a Lega - pronti ad appoggiare Bongiorno** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Una donna, per avere più chance di incassare il disco verde dell’Europa. Su indicazione leghista, “perché i patti si rispettano”. Saltato il nome di Giancarlo Giorgetti, ieri salito al Quirinale per rinunciare formalmente alla candidatura a commissario Ue, i 5 Stelle guardano con favore all’indicazione di un altro membro di governo in quota Lega, il super avvocato Giulia Bongiorno: ...

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per Commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

