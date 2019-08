Clima | von der Leyen | “L’UE carbon neutral nel 2050”

Von der Leyen e la nuova Ue : «Salario minimo e piano per il Clima. Sovranisti non mi votano? Sollevata» : «Voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa». Così Ursula von der...

Ue - von der Leyen : “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030 - sì a legge europea su cambiamento Climatico” : “Presenterò un accordo verde per l’Europa nei primi cento giorni del mio mandato”. Così la candidata designata dai 28 Paesi membri alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo interventi in Aula a Strasburgo. “Una delle sfide pressanti” per l’Ue “è mantenere il pianeta sano. È la più grande responsabilità e opportunità del nostro tempo”, ha sottolineato. “Voglio che ...

Maltempo - l’esperto : “Siamo in piena attenzione Climatica ed è tardi per mettere in sicurezza - ma si devono allertare i cittadini” : “Pioggia, vento, grandine: a volte costituiscono fenomeni più “violenti” di quelli che si verificavano decine di anni passati. Stiamo attraversando un periodo di cambiamento climatico ed è naturale che i fenomeni meteo siano diversi e più violenti. È inutile ripeterlo senza agire istituzionalmente. L‘ambiente antropizzato e urbanizzato fino ad ora disinvoltamente non è in grado affrontare senza danni fenomeni come quelli ...

Ue - Von der Leyen : “Salario minimo in ogni Paese e più coraggio sul Clima. Commissione sarà al 50% di donne” : Il “salario minimo in ogni Paese”, “più coraggio sul clima” e “una Commissione europea che sia al 50 per cento composta da uomini e al 50 da donne”. Ursuala Von der Leyen, presidente della Commissione europea designata dai Ventotto, incontrando i vari gruppi del Parlamento Ue ha parlato di quelle che saranno le sue priorità una volta entrata in carica. “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e ...

Ue - von der Leyen incontra gruppi : Verdi chiedono impegno sul Clima. Zanni (Id) : “Valuteremo nel merito” : I Verdi ammorbidiscono i toni e i sovranisti di Identità e democrazia si scoprono possibilisti sul sostegno a Ursula Von der Leyen, designata dai capi di stato e di governo a succedere a Jean-Claude Juncker. In attesa del voto dell’Eurocamera previsto per il 16 luglio, la ministra della Difesa tedesca ha avviato i colloqui con le famiglie politiche a Bruxelles per raggiungere la maggioranza assoluta dell’emiciclo (376 voti). Per ottenere i ...

Clima - Cia : il pianeta è a rischio - servono obiettivi e tempi certi : “Il pianeta è a rischio. servono obiettivi e tempi certi contro i cambiamenti Climatici. Scongiurare gli effetti devastanti del riscaldamento globale deve restare priorità assoluta“. A ribadirlo è Cia-Agricoltori Italiani, “dopo il fallimentare Consiglio Ue che ha visto saltare l’accordo sull’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, per voto contrario di Polonia, Ungheria, Estonia e Repubblica Ceca“. Secondo ...