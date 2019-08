Clima | Trump | “Fuori da un accordo che avrebbe creato spese e danni”

G20 - Trump si sfila dagli accordi sul Clima | Cina : non ci saranno nuovi dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

Clima - Trump : credo in cambiamento Clima : 19.43 "Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni". Così Trump in un'intervista concessa a Piers Morgan, di Itv, nel "Gabinetto di Guerra di Churchill" e trasmessa a margine della terza giornata della sua visita di stato nel Regno Unito. Trump ha aggiunto di averne parlato con il principe Carlo: "Lui vuole assicurare alle generazioni future un buon clima, evitando un disastro.E io sono ...

Cambio di rotta per Trump : “Io credo ci sia un cambiamento del Clima” : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni“. E’ quanto ha affermato Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, di ITV, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa stamani a margine della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito. Trump inoltre ha aggiunto di averne parlato con il principe Carlo, molto attento al tema: ...

