Ciliverghe | ufficiale | c’è il ritorno di Comotti

(Di venerdì 2 agosto 2019) IlCalcio è lieto di annunciare il raggiungimento dell’accordo con il calciatore Filippo. Il centrocampista classe ’96 cresciuto nel Brescia Calcio torna a vestire la maglia gialloblù per la terza volta in carriera a distanza di un mese dalla fine della scorsa stagione che lo ha visto protagonista da dicembre a giugno, legandosi alper le prossime due stagioni sportive. “Il rapporto connon si è mai interrotto, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – il legame che unisce lui, come molti altri calciatori, a questa maglia è fortissimo e va oltre tanti aspetti. Per entrambi la priorità era continuare insieme dopo gli ultimi, esaltanti, sei mesi, lo stesso Carobbio lo ha sempre ritenuto un elemento imprescindibile all’interno della rosa e dello spogliatoio quindi l’accordo è stato naturale al rientro delle vacanze. In campo la sua ...