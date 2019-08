Ciclismo | 21 anni fa Marco Pantani trionfava al Tour de France

Ciclismo - Chris Froome è già tornato in sella : il britannico pedala ‘sui social’ con una gamba sola [VIDEO] : Il corridore del Team Ineos ha postato su Instagram un video che lo riprende mentre pedala con una gamba sola Chris Froome ha già iniziato ormai da alcune settimane il percorso riabilitativo per superare l’infortunio subito lo scorso 12 giugno, subito durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del Delfinato. A distanza di un mese e mezzo, il corridore del Team Ineos è già tornato in sella alla sua bici ma non in ...

Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo - a Froome la Vuelta 2011 : sui social il commento del britannico [FOTO] : A Froome la vittoria della Vuelta di Spagna 2011: il commento social del britannico del Team Ineos Chris Froome sorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo della Vuelta di Spagna 2011 è stata assegnata a lui dopo la squalifica di Cobo, Confermata oggi. Mentre segue comodamente da casa il Tour de France ...

Ciclismo – Le condizioni di Chris Froome : il britannico ha ricominciato a pedalare… con una gamba sola : Migliorano le condizioni di Chris Froome: il ciclista britannico ha ricominciato a pedalare, seppur con una gamba sola, dopo il grave incidente Le ultime settimane per Chris Froome sono state durissime. Il ciclista britannico è rimasto vittima di un brutto infortunio lo scorso 12 giugno, durante una ricognizione durante il Giro del Delfinato, a causa del quale è stato costretto praticamente a saltare non solo il Tour de France, ma anche la ...

Ciclismo - brutta caduta di Giovanni Visconti : portato in ospedale in elicottero - soffre di sferocitosi : brutta caduta per Giovanni Visconti a 2 km dall’arrivo della quinta tappa del Giro d’Austria, il siciliano è infatti scivolato a terra in un tratto molto pericoloso con un lungo tunnel seguito da una curva in discesa. L’alfiere della Neri Sottoli è stata trasportato in elicottero all’ospedale di Salisburgo, il ciclista soffre infatti di sferocitosi e si sono dovuti prevenire problemi legati alla splenomegalia, ovvero il ...

Ciclismo – Alla vigilia del Tour de France un regalo speciale per Froome : il britannico torna a casa : Chris Froome è tornato a casa: lasciato il centro riabilitativo dove era ricoverato a causa delle terribili conseguenze riportate nella caduta al Giro del Delfinato Chris Froome ritrova il sorriso: Alla vigilia della partenza del Tour de France 2019 il britannico del Team Ineos è stato dimesso dall’ospedale. Froome, infortunatosi gravemente a causa di una terribile caduta durante la ricognizione della cronometro del Giro del ...

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...

Ciclismo - Stefan Denifl e Georg Preidler squalificati per quattro anni per il coinvolgimento nell’Operazione Aderlass : Arrivano le prime sentenze riguardo alla complicata Operazione Aderlass, che negli ultimi mesi ha scosso il panorama ciclistico internazionale toccando anche la Bahrain Merida e l’ex corridore Alessandro Petacchi. L’UCI ha sanzionato con quattro anni di squalifica agli austriaci Stefan Denifl e Georg Preidler per violazione del regolamento antidoping in seguito alla confessione di aver utilizzato trasfusioni di sangue. Sulla base ...

Ciclismo – Thomas pronto a difendere il titolo al Tour de France : il britannico torna in sella dopo la caduta in Svizzera [VIDEO] : Geraint Thomas torna in sella dopo la brutta caduta al Giro di Svizzera: il britannico del team INEOS aggiorna i fan sui social Sospiro di sollievo per Geraint Thomas: il britannico del Team INEOS è tornato già ad allenarsi dopo la violenta caduta di qualche giorno fa al Giro di Svizzera. Il campione in carica del Tour de France è tornato in sella per preparare la Grande Boucle e difendere il titolo. E’ stato Thomas stesso ad ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : Geraint Thomas cade e si ritira! Si teme una possibile frattura alla clavicola per il britannico : La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra ...

Ciclismo - i tempi di recupero di Chris Froome : quando rientrerà in gara il britannico? Operazione di sei ore : Chris Froome si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di oltre sei ore in seguito alla rovinosa caduta di ieri che gli ha procurato la frattura del femore e del gomito destro oltre che di alcune costole. Il britannico è andato a sbattere contro un muro durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato e il suo infortunio è stato davvero molto brutto tanto che è già stato comunicato che salterà il Tour de France e che la ...

Ciclismo : fratture al femore e al gomito per Chris Froome. Stagione finita per il campione britannico : Tanta amarezza e tristezza per Chris Froome. Il campione britannico del pedale, vincitore dei tre i grandi Giri ciclistici (Giro d’Italia nel 2018, Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e nel 2017 e Vuelta a España nel 2017), quest’oggi è stato suo malgrado protagonista del fatto del giorno in ambito sportivo. Caduto nel corso della ricognizione della tappa del Giro del Delfinato 2019, gara che il keniano bianco aveva scelto per ...

Ciclismo : fratture al femore e al gomito per Chris Froome. Stagione finita per il campione britannico : Tanta amarezza e tristezza per Chris Froome. Il campione britannico del pedale, vincitore dei tre i grandi Giri ciclistici (Giro d’Italia nel 2018, Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e nel 2017 e Vuelta a España nel 2017), quest’oggi è stato suo malgrado protagonista del fatto del giorno in ambito sportivo. Caduto nel corso della ricognizione della tappa del Giro del Delfinato 2019, gara che il keniano bianco aveva scelto per ...

Ciclismo – L’Androni Sidermec scrive all’Uci - l’appello di Gianni Savio : “bisogna dar modo alle squadre Professional di sopravvivere” : L’Androni Sidermec scrive all’Uci: la squadra di Gianni Savio preoccupata per il futuro del Ciclismo “Egregio Presidente, il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso e, con ancora le immagini delle imprese dei nostri ragazzi negli occhi, mi rivolgo a lei per lanciare un appello, non solo in qualità di team manager dell’Androni Giocattoli-Sidermec ma anche quale grande appassionato di Ciclismo“. Inizia ...

Ciclismo - Gianni Savio scrive a David Lappartient : chieste più tutele per le squadre Professional - a rischio con la riforma 2020 : Gianni Savio, Presidente della Androni Giocattoli Sidermec, ha scritto una lettera aperta a David Lappartient (Presidente UCI) per richiedere maggiore tutela nei confronti delle squadre Professional. L’annunciata riforma prevista per il 2020 rischia di ridimensionare fortemente l’attività delle formazioni di seconda fascia: la partecipazione alle corse World Tour potrebbe essere notevolmente ridimensionata e si parla anche di ridurre ...