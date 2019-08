C’è stato un terremoto di magnitudo 6 8 in Indonesia

In Cile C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 : In Cile c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 a circa 100 chilometri a nord-ovest di San Antonio, nella regione di Vaparaiso, nella zona centrale del paese. Associated Press scrive che la scossa è stata avvertita in tutta la zona

Dl sicurezza bis - l’appello dell’Anpi ai senatori : “Non lo votate - C’è odore di stato di polizia” : Con un appello rivolto a tutti i senatori l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede agli eletti a Palazzo Madama di non votare il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini: "Il dl contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini. C'è odore di stato di polizia".Continua a leggere

C’è stato un attentato contro la sede del PD a Dorgali - in provincia di Nuoro : Intorno alle due di notte una forte esplosione ha distrutto la sede del PD di Dorgali, comune di 8 mila abitanti in provincia di Nuoro. Secondo quanto è stato riferito alle agenzie di stampa dai carabinieri, gli uffici sono stati

“Non C’è stato niente da fare”. Michelle Hunziker - l’annuncio sui social : Stavolta Aurora l’ha fatta grossa e a farne le spese è stata la mamma Michelle Hunziker. Colpa di una svista, almeno a quanto racconta la ragazza, che ha costretto Michelle Hunziker a cambiare numero di telefono dopo 25 anni, finito inavvertitamente nella Story Instagram della figlia. “Aurora ha postato il mio numero e dopo un minuto ce l’aveva tutta Italia. Mi hanno inserita in migliaia di gruppi Whatsapp. Mi hanno mandato una marea di ...

C’è stato un guasto alla rete di Vodafone e Ho. mobile : La compagnia telefonica ha comunicato di aver risolto il problema, ma ci sono state numerose segnalazioni

Bale-Zidane - ancora frecciate. Il procuratore del gallese : “Non C’è mai stato rapporto tra loro” : “È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c’è un rapporto tra di loro, non c’è mai stato“. Continua il confronto a distanza, pesante, tra l’agente di Bale Jonathan Barnett e Zinedine Zidane. Il gallese, considerato dal tecnico del Real fuori dal progetto, stava per firmare con i cinesi dello Jiangsu, ma è saltato tutto nella giornata di ieri. L’esterno ha un contratto fino al 2022 e guadagna 14,5 ...

Clizia Incorvaia tra me e Scamarcio non C’è stato mai niente : Dalle pagine del “Corriere della sera ” ancora una volta Clizia Incorvaia dice la sua verità riguardo al gossip dell’estate “Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia ...

C’è stato un attentato suicida nell’ufficio del sindaco di Mogadiscio - in Somalia : ci sono morti e feriti : Un attentatore suicida si è fatto esplodere oggi nell’ufficio del sindaco di Mogadiscio, la capitale della Somalia, durante una riunione sulla sicurezza. Nell’attacco, ha detto la polizia somala, sono state uccise diverse persone; il sindaco di Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, è

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “La caduta non mi condizionerà. C’è stato un problema al cambio e mi sono ritrovato a terra” : Giornata tranquilla per la maggior parte degli uomini di classifica nella sedicesima tappa del Tour de France 2019, con la vittoria in volata di Caleb Ewan (Lotto Soudal) davanti al nostro Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). Non può però dire la stessa il britannico Geraint Thomas (Team INEOS), protagonista di una caduta dalla dinamica abbastanza insolita nella parte centrale della frazione. Il corridore gallese, secondo nella generale alle ...

Ddl Pillon - il leghista confermato relatore. Pd : “Nessun sostegno dal noi - non C’è stato voto. Resta per volere della maggioranza” : “Il leghista Simone Pillon mente sapendo di mentire. Vuole nascondere la sconfitta”. Il Pd parte all’attacco del senatore Pillon, autore del disegno di legge sull’affido condiviso. Se i democratici esultano per lo slittamento della discussione in commissione giustizia a settembre, rivendicando come sia passata la linea del Pd contraria al provvedimento, era stato invece lo stesso senatore leghista a rivendicare come fosse ...

C’è stato un furto di dati ai servizi segreti russi : La Yoba Face sostituisce la home page del sito hackerato di SyTech (fonte: Sytech.ru hackerato) Hacker hanno violato i database di SyTech, un appaltatore del servizio di intelligence russa Fsb. L’attacco avrebbe permesso agli hacker di sottrarre 7,5 terabyte di informazioni sui progetti interni che la società stava svolgendo per conto dell’agenzia d’intelligence. Come riporta Zdnet, la violazione è avvenuta il 13 luglio ad opera del gruppo di ...

Luna - il giornalista grillino insiste sul complotto : “è stata solo propaganda USA - lo Sbarco non C’è mai stato” : “Ci sono evidenze, leggi della fisica che non tornano nella teoria dell’alLunaggio: tante cose illogiche. Un esempio? Gli astronauti comunicavano con la Terra a una velocità troppo elevata rispetto al tempo che avrebbe dovuto metterci la voce per andare e tornare dalla Luna. E poi le foto, le ombre… tanti fotografi all’epoca hanno confutato quelle immagini“. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è il ...

MotoGp - papà Graziano ‘smaschera’ la Yamaha : “le difficoltà di Valentino? C’è stato un momento in cui…” : Il padre di Valentino Rossi ha commentato le difficoltà del Dottore in questo inizio di stagione, esprimendo il proprio punto di vista La stagione in corso certamente non è di quelle da ricordare per Valentino Rossi, costretto a guardare da lontano il vertice della classifica. Nonostante la Yamaha sia cresciuta eccome nelle ultime settimane, quella del pesarese continua a singhiozzare, escludendolo sistematicamente dalla bagarre per la ...

C’è stato un forte terremoto ad Atene : Alcuni turisti nell’isola di Kos si sono rifugiati nell’aeroporto locale dopo il terremoto (foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images) Alle 13.13 ora italiana, (le 14.13 in Grecia) la terra ad Atene ha iniziato a tremare a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. Per ora, sembra che non ci siano né morti né feriti e non si segnalano danni evidenti. L’epicentro del terremoto è stato segnalato a 3 chilometri a Nord ovest ...