Cavani a Le Parisien | “Voglio finire la mia carriera al PSG Spero che anche Neymar resti”

(Di venerdì 2 agosto 2019) “Fino all’ultimo momento, darò il massimo” questo il titolo di un’intervista rilasciata da Edisona Lein cui ha parlato del suo rapporto con il PSG e con i tifosi. Lui che è il capocannoniere di tutti i tempi della squadra parigina è orgoglioso di aver conquistato questo primato, ma soprattutto di aver dato sempre tutto per quella maglia. Poi le immancabili domande sul suo futurodopo le voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Inter Il mercato dura ancora un mese e ci sono molte voci su di te. Sarai ancora al PSG all’inizio di settembre? (Ride) Ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai fan,a me, che volevoil mio contratto qui. Vedremo quindi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo ...

BELGRADE, SERBIA - DECEMBER 11: Edinson Cavani of Paris Saint-Germain celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League Group C ...