Castelvolturno | il report della giornata degli azzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019) Doppia seduta oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Glipreparano l’amichevole contro il Marsiglia. Al mattino, dopo una prima fase di prevenzione e riscaldamento, la squadra, sul campo 3, ha svolto lavoro tattico finalizzato alla manovra offensiva. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit prosegue il proprio lavoro personalizzato. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Di seguito lavoro individuale con il pallone. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo grande. Ancora differenziato per Malcuit e Karnezis. Domani seduta mattutina e poi partenza per la Francia in vista del test di domenica contro il Marsiglia. Leggi anche : Fedele svela: “Icardi ha un accordo con la Juve. Sono deluso da Ancelotti, avrebbe dovuto alzare la voce con ADL: ...

