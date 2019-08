Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019): “Inter,alIlcontinua a far discutere, con l’ Inter che vorrebbe cedere ilche invece non sembra avere nessuna intenzione di fare il gioco della sua attuale società. Maurito ed il suo entourage hanno finora rifiutato tutte learrivate, una situazione che di fatto, tiene bloccato il mercato dei nerazzurri. Le pretendenti sono Juve, Napoli e Roma, senza contare quelle dall’ estero chenon ha preso in considerazione perché vorrebbe restare in Serie A. Scelte che, come detto, bloccano le operazioni di mercato innerazzurra, dove si pensa ad una soluzione anche drastica. Ne parla Enzonel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi.: “Inter,al: se non...

ForzAzzurri1926 : Caso #Icardi, Bucchioni: “#Inter, ultimatum al giocatore: se non accetta offerte, finirà così…” - TiChecco : @salfa3104 @p_peretta @pap1pap No, ha solo detto di volere lo stipendio di Higuain e Dybala. Eddai. Vorrei sapere… - EnfantProdige : RT @MarcodaTropoja: Per una volta, fate i bravi e smettetela di sparare a caso e senza motivo contro Piero #Ausilio. La gestione scellerata… -