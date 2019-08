Carabiniere ucciso | da Mattarella familiari Cerciello Rega

“Volevo divertirmi…”. Carabiniere ucciso : le parole - in lacrime - dell’americano. E ora racconta cosa è successo quella notte : “Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così. Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il Carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare”. Sono queste le parole di scuse di Finnegan Lee Elder, il 19enne in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. ...

Carabiniere ucciso : Scalfarotto - ‘mio gesto doveroso in Stato di diritto’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Sono convinto della doverosità del mio gesto, nonostante la tempesta perfetta messa su. La mia ispezione era una verifica della tenuta dello Stato democratico: abbiamo già accettato che le persone possano affogare in mare, che possano stare sul ponte di una nave senza assistenza. Per fortuna posso dire che la polizia penitenziaria sta gestendo la situazione con grande professionalità. In uno Stato di ...

Carabiniere ucciso - la proposta alla Lega Pro : un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega : Si è svolta la riunione, aperta dal presidente del Comitato etico, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica e violenta del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. E’ stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Carabiniere. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 ...

Carabiniere ucciso a Roma - un buco di 24 minuti nelle mosse dei killer : Un buco di 24 minuti. Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth scompaiono per quasi mezz?ora dopo essere usciti dall?hotel per andare all?appuntamento con Sergio...

Carabiniere ucciso : la foto del ragazzo bendato viola il principio dell’habeas corpus : Dopo l'ispezione in carcere di Ivan Scalfarotto al presunto assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega si è scatenata una lunga scia di polemiche. Il parlamentare si è difeso invocando il principio dell'habeas corpus. Vediamo che cos'è e dove nasce uno dei principi fondamentali della democrazia, con almeno 340 anni di storia alle spalle.Continua a leggere

Carabiniere ucciso a Roma - tutto quello che non torna sulla morte di Rega : così vengono aiutati gli assassini : Finn è un ragazzo riflessivo. L' unica spiegazione che posso darmi, se davvero risultasse coinvolto in modo diretto in questa tragedia, è che fosse terrorizzato e dunque può aver reagito in modo inconsulto». A poco meno di una settimana dall' omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la fami

Carabiniere UCCISO/ Le nuove "evidenze" della minoranza che comanda : Una minoranza culturale ha imposto una nuova gerarchia di valori: il giovane americano bendato è la vera vittima, non il CARABINIERE UCCISO

Carabiniere ucciso - una settimana dopo l’omicidio pusher in azione a Ponte Sisto : Piazza Mastai deserta a metà settimana e al buio. Nelle zone di spaccio a Trastevere cocaina e altro continua a essere richiesto e venduto: basta un cenno della testa per seguire chi propone dosi a 80 euro. E i clienti, non solo turisti, arrivano da tutta Roma

Carabiniere ucciso - il padre di Elder lo incontra in carcere : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è andato in carcere a Regina Coeli a Roma dove per la prima volta dall’arresto ha avuto un colloquio con suo figlio. Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è rientrato poi nell’ambasciata statunitense ...

Carabiniere ucciso - i dubbi di pm e procura militare : Sulle circostanze che hanno portato alla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma con undici coltellate nella notte del 26 luglio, ora indaga anche la procura militare. Quello che si vuole capire è innanzitutto perché il sottufficiale fosse in servizio, in borghese insieme a un collega, ma senza la pistola d’ordinanza. "L’aveva dimenticata" hanno fatto sapere dall’Arma ma la procura ...

Carabiniere ucciso - autopsia : Cerciello colpito ai fianchi con ferocia. Pm sequestrano tabulati di militari e indagati : Ripetute coltellate sia al fianco destro che a quello sinistro e un colpo più profondo inferto da dietro che ha raggiunto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega allo stomaco. È...

Carabiniere ucciso - dagli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...