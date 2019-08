Can Yaman vicino a festeggiare il traguardo dei cinque milioni di followers su Instagram

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Cansta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e lo confermano gli ascolti ottenuti anche in Italia dalla soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', di cui è protagonista con Ozge Gurel. Il personaggio di Ferit è stato paragonato ad altri protagonisti molto amati dal pubblico delle soap come Gonzalo de 'Il segreto' e Ayaz in Cherry season', a dimostrazione dell'ottimo riscontro ricevuto.sta per compiere un altroimportante in quanto èa raggiungere idisulla sua pagina die tale merito è legato alle interpretazioni di Ferit e Can Divit. La soap opera turca Bitter sweet-ingredienti d'amore si avvicina alla conclusione in quanto mancano pochi appuntamenti. Inoltre, dal mese di agosto vengono trasmessi i doppi appuntamenti e nella prossima stagione televisiva il cast sarà invitato a ...

IpaziaG : @Alesogniappesi ..Io amo la voce di Ferit...e di Can Yaman naturalmente??????..non è la stessa cosa con la voce italiana..perde in personalità - chrysalismnh : Domani vorrei svegliarmi e diventare Demet Ozdemir. O almeno la sua sosia spiaccicata, o almeno avere un minimo del… - chrysalismnh : Same same io se avessi accanto Can Yaman -