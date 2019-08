Caltanissetta | caso Medhanie | lascia il centro rimpatri l' uomo scambiato per il

Fonte : repubblica

(Di venerdì 2 agosto 2019) "Sono felice, mi sento finalmente libero", dice il falegname. Accolta la richiesta di asilo politico dell'eritreo rimasto in carcere per oltre tre anni per un errore di persona

STEFANIABRIGAT1 : RT @Iperbole_: Questa qui fa l'insegnante a Caltanissetta. È l'ennesimo caso in cui una figura professionale che dovrebbe essere d'esempio… - oninpal : RT @Iperbole_: Questa qui fa l'insegnante a Caltanissetta. È l'ennesimo caso in cui una figura professionale che dovrebbe essere d'esempio… - TakesNuclear : RT @Iperbole_: Questa qui fa l'insegnante a Caltanissetta. È l'ennesimo caso in cui una figura professionale che dovrebbe essere d'esempio… -