Calciomercato | le ultime trattative | Malcom ufficiale allo Zenit | cessione Torino | doppia

Calciomercato Milan News/ Wolves anche su Kessie - la risposta - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News: dopo Cutrone il Wolverhampton si fa avanti anche per Kessie, ecco cosa ne pensa il giocatore, Ultime notizie,

Calciomercato Inter News/ Niente Nainggolan - altro scambio coi Viola - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News: saltato Nainggolan, i nerazzurri pensano allo scambio con l'ex Biraghi dalla Fiorentina, Ultime notizie,

Calciomercato MILAN NEWS/ Assalto finale per Correa - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Assalto finale per Correa, Biglia sembra pronto a dire sì al Genoa ma c'è il nodo ingaggio, Ultime notizie,

Calciomercato INTER NEWS/ No di Cavani - Nainggolan a Cagliari! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Nainggolan a un passo dal Cagliari, il belga pronto a tornare in Sardegna in prestito, Ultime notizie,

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime su Nainggolan-Cagliari e su Dybala-Lukaku : Nainggolan-Cagliari – Dopo la possibilità Fiorentina nella giornata di ieri, la destinazione di Radja Nainggolan sembra essere di nuovo il Cagliari. Il belga vuole tornare in Sardegna, si lavora con l’Inter per il prestito. Il presidente dei rossoblu Giulini, dopo aver parlato con i dirigenti nerazzurri nella loro sede, ha affermato che “riaggiornerermo domani”. Dybala-Lukaku – oggi la Joya è rientrata a ...

Calciomercato MILAN NEWS/ Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS. Visite mediche per Duarte, Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao dal Lille: contratto quinquennale, ultime notizie,.

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : l’Entella bussa in casa Samp - scambio Chievo-Genoa : Ultimi aggiornamenti importanti per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. l’Entella ha chiesto l’esterno Rolando alla Samp (c’è anche il Pisa) e torna alla carica per Falletti (Bologna). Il Chievo ufficializza il difensore Marin Cavar dal Winterthur e sta per definire uno scambio col Genoa: il centrocampista Schafer a Verona e il portiere Caprile da Preziosi. Il ...

Calciomercato - le ultime : incontro Sarri-Dybala - innesto e cessione per il Genoa - si muove l’Udinese : Inizia un’altra importante giornata di Calciomercato, le squadre del massimo campionato si muovono per rinforzare le rose. Continua a tenere banco il futuro di Nainggolan, c’è l’accordo tra la Fiorentina e l’Inter ma il belga continua a spingere per il ritorno al Cagliari, il club sardo ha però problemi per il pagamento dell’ingaggio. L’Udinese è alla ricerca di un centrocampista, occhi puntati su Walace ...

Calciomercato - le ultime trattative : tre operazioni in casa Samp - doppio colpo del Torino : ultime ore intense di Calciomercato, diverse trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Sondaggio del Valencia per il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, il club blucerchiato ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro, anche il Leicester continua a monitorare il calciatore. In entrata i blucerchiati continuano a spingere per Rigoni, il via libera dovrebbe arrivare a breve dopo l’arrivo allo Zenit di ...

Calciomercato Juventus - vicinissima la cessione di Dybala al Manchester United : le ultime : L’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’accordo sull’ingaggio, una volta raggiunto ci sarà il via libera per il passaggio di Lukaku alla Juventus Paulo Dybala è sempre più vicino al Manchester United, l’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’intesa sull’ingaggio con il club inglese, ma manca davvero pochissimo alla fumata ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato Serie - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato INTER NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.

Calciomercato Milan news/ Vicina la chiusura per Rafael Leao - ultime notizie - : Calciomercato Milan news. Vicina la chiusura per Rafael Leao, oggi giorno decisivo per il talento del Lille, ultime notizie,