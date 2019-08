Calciomercato Inter – Suning dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari | lunedì le

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’dà l’ok per ladial: il calciatore si allenerà nel weekend ad Assemini e nella giornata dieffettuerà le visite mediche Ultimi dettagli sistemati, Radjasarà presto un giocatore del. Secondo quanto riportato da Sky Sport,ha dato l’ok definitivo per ladel centrocampista belga al club sardo.nelle prossime ore lascerà l’e Milano per approdare in Sardegna e passerà il weekend ad allenarsi al centro sportivo di Assemini. Nella giornata diinvece effettuerà le visite mediche. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolodà l’ok per ladialle visite mediche SPORTFAIR.

DiMarzio : #Calciomercato | #Newcastle vicino a #Colidio dell'#Inter, ma il #Leeds non molla - DiMarzio : Intesa raggiunta fra #Inter, #Cagliari e #Nainggolan ?? Tutto pronto per il ritorno del belga dopo l'incontro nella… - GoalItalia : Juventus forte su Lukaku, Marotta non ci sta: pressing totale su Dybala per convincerlo a promettersi all'Inter [??… -