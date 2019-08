Calciomercato Inter – Secco no da Cavani | “resto al PSG fino a fine contratto Per il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Edinsonchiude le porte a qualsiasi trasferimento: il giocatore era stato accostato all’. ‘El Matador’ vuole restare al PSGal termine delancora alla ricerca della prima punta di livello da regalare ad Antonio Conte. Mentre Lukaku si avvicina alla Juventus e Dzeko resta in stand-by, i nerazzurri incassano il no di. L’attaccante ex Napoli è stato accostato più volte ai nerazzurri nei giorni scorsi, ma in una recentevista a Le Parisien ha giurato di restare al PSGal termine del: “del mio futuro ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me, che sarei rimasto quialladel. Vedremo poi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa, in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo. ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Newcastle vicino a #Colidio dell'#Inter, ma il #Leeds non molla - DiMarzio : Intesa raggiunta fra #Inter, #Cagliari e #Nainggolan ?? Tutto pronto per il ritorno del belga dopo l'incontro nella… - GoalItalia : Juventus forte su Lukaku, Marotta non ci sta: pressing totale su Dybala per convincerlo a promettersi all'Inter [??… -