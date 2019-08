Calciomercato Inter | Cavani chiude la porta ai nerazzurri | “resto al Psg”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Nienteper l’, continuano i problemi in casa nerazzurra a reperire un attaccante da consegnare ad Antonio Conte e molto probabilmente non sarà l’ex Napoli come conferma lo stesso Matador ai microfoni di ‘Le Parisien’: “del mio futuro – ha spiegato l’attaccante uruguayano – ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che sarei rimasto qui fino alla fine del contratto. Vedremo poi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa, in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo contratto. Questa è una certezza. Dopodiché, non dipende soltanto da me, bisogna tenere conto della volontà del club e dei tifosi”. Su un rinnovo: “Il Psg ha avuto un momento difficile alla fine della scorsa stagione, ma sta mettendo tutto in ordine. ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Newcastle vicino a #Colidio dell'#Inter, ma il #Leeds non molla - DiMarzio : Intesa raggiunta fra #Inter, #Cagliari e #Nainggolan ?? Tutto pronto per il ritorno del belga dopo l'incontro nella… - GoalItalia : Juventus forte su Lukaku, Marotta non ci sta: pressing totale su Dybala per convincerlo a promettersi all'Inter [??… -