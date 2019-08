Boxe | la IBF toglie la cintura mondiale a Canelo Alvarez! Il fuoriclasse dei medi perde

Boxe – Spettacolo al Palalido! Scardina si conferma campione Internazionale IBF supermedi [GALLERY] : Scardina super al Palalido, si conferma campione Internazionale IBF supermedi: applausi per Patera e Moreno Il Palalido è tornato ad ospitare un evento di Boxe dopo ben 11 anni. Grande Spettacolo ieri sera con la sfida principale tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi per il titolo Internazionale Ibf dei supermedi. Un incontro spettacolare, al termine del quale è spuntarla è stato il campione in carica, Daniele Scardina, che si è ...

Boxe - Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF. Sconfitto Goddi a Milano - match spettacolare : Una vera e propria battaglia, un duello al cardiopalma colpo su colpo, uno show degno di nota che ha illuminato l’Allianz Cloud di Milano: si può riassumere in questo modo il pirotecnico match tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi, un derby tutto italiano che metteva in palio il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi. Daniele Scardina ha conservato la cintura imponendosi ai punti con verdetto unanime (96-94, 98-92, 97-93), il ...

Boxe - grande notte al PalaLido di Milano : Patera-Hyland per il titolo europeo - Scardina-Goddi per l’internazionale IBF : Tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano per una grande serata di Boxe, l’ex PalaLido è stato inaugurato settimana scorsa e torna a ospitare una grande riunione di pugilato come accadeva nel passato. L’evento, organizzato da Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN, col patrocinio del Comune di Milano, si preannuncia estremamente avvincente e spettacolare con l’obiettivo di rilanciare definitivamente la Nobile Arte nel ...

Boxe - Scardina-Goddi : titolo internazionale IBF supermedi. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire il match in diretta streaming : Oggi venerdì 29 giugno andrà in scena una grande serata di Boxe all’Allianz Cloud di Milano, l’ex PalaLido inaugurato la scorsa settimana. Si preannuncia grande spettacolo con una serie di match imperdibili che regaleranno grandi emozioni a tutti gli spettatori presenti nell’impianto e ai grandi amanti della nobile arte che si godranno la riunione in diretta streaming su DAZN. L’evento clou è rappresentato ...