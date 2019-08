Boutique Patek Philippe a Roma

Patek Philippe apre la Boutique nella Capitale - con Hausmann & Co. : Redazione Due eccellenze dell’haut-de-gamme orologiero si uniscono per dar vita ad un riferimento assoluto per i veri appassionati del segnatempo Un altro gioiello s’incastona in una strada leggendaria quale via dei Condotti a Roma, a due passi da Piazza di Spagna, dalla Barcaccia, dalla scalinata di Trinità dei Monti: esattamente al civico 28, ha aperto i battenti, infatti, la boutique di Patek Philippe, realizzata in partnership ...