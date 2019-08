BORSA ITALIANA OGGI Fca a -3 | 9% | Stm a -5 | 5% | 2 agosto 2019

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 2 agosto 2019)news. Piazza Affari si muove in rosso. Sul listino principale due soli titoli in verde. Male Cnh Industrial e Stm

JTurandot : RT @Lettera43: Profondo rosso per Piazza Affari e le Borse di tutta Europa per l'effetto Trump sui dazi. I mercati in diretta. https://t.co… - Lettera43 : Profondo rosso per Piazza Affari e le Borse di tutta Europa per l'effetto Trump sui dazi. I mercati in diretta. - gallianocilibe1 : RT @Lettera43: Borse asiatiche in rosso coi dazi di Trump e #spread in rialzo a 207 punti. La giornata dei mercati in diretta: https://t.c… -