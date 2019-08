Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Borse die Pacifico pesanti in scia al riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti con il presidente americano, Donaldche ha avvertito che i nuovial 10% sui prodotti cinesi possono salire al 25%.Tokyo con il Nikkei lascia sul terreno il 2,11%, Hong Kong il 2,15%, Shanghai l′1,45% e Shenzhen l′1,65%. Flessioni più contenute per Seul (-0,93%) e Sydney (-0,30%).Partenza inanche per le Borse europee, che si allineano ai ribassi di Wall Street e dei listinitici. In avvio a Francoforte il Dax cede l′1,83%, a Londra il Ftse100 perde l′1,51% e a Parigi il Cac40 segna un -2,38%. A pesare sui mercati internazionali sono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.Non aiuta nemmeno la decisione del Giappone di rimuovere la Corea del Sud dalla sua lista di partner favoriti a partire dal prossimo 28 agosto. Il ...

Agenzia_Ansa : Nuove tensioni sui #dazi, Asia in rosso - ntr_ob : RT @Agenzia_Ansa: Nuove tensioni sui #dazi, Asia in rosso - JTurandot : RT @HuffPostItalia: Borsa: Asia in rosso dopo le nuove minacce di Trump sui dazi -