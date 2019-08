Bonus ristrutturazione casa | subito lo sconto per chi effettua lavori | come funziona

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) I contribuenti che decidono dire alcunidinel proprio appartamento hanno diritto a unoimmediato (che può essere anche superiore al 50% dell'importo totale) in caso di interventi che rientrano in quelli previsti da ecoe sismaper le detrazioni fiscali. Rispetto al passato la novità è che i soldi non verranno restituiti in dieci anni ma verrannoscontati sulla spesata.

