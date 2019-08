Bitter Sweet Anticipazioni 2 agosto | la strana richiesta di Demet a Deniz

Bitter Sweet - anticipazioni dal 5 al 9 agosto : la verità sul matrimonio di Nazli e Ferit : anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto: chi ha ucciso i genitori di Bulut? Le anticipazioni dal 5 al 9 agosto di Bitter Sweet hanno come protagonisti i genitori di Bulut, Demir e Zeynep, come sapete morti non per un incidente casuale ma a causa di un piano diabolico di Hakan, nonché Ferit e […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 5 al 9 agosto: la verità sul matrimonio di Nazli e Ferit proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - trame : Deniz ha un incidente in moto - Asuman ricatta la sorella Nazli : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, composta da 26 puntate nella versione originale continuerà a sorprendere i telespettatori per tutto il mese di agosto 2019. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Deniz commetterà una pazzia per via di una delusione d’amore. Il musicista non appena Nazli Piran gli dirà di essere davvero innamorata di Ferit Aslan, ...

Bitter Sweet - anticipazioni : incidente in moto per DENIZ : Brutto incidente in moto per DENIZ (Hakan Kurtas) nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore; sempre più sofferente per il repentino matrimonio tra l’amata Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman), il giovane musicista finirà per commettere una grossa imprudenza alla guida ma per fortuna, oltre allo spavento, non succederà nulla di grave. Approfondiamo dunque la vicenda per capire a quali tipi di ...

Bitter Sweet - episodio 41 : Demet fa rapire Asuman : Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca 'Bitter sweet - ingredienti d'amore': la soap riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'episodio numero 41 in onda sul piccolo schermo lunedì 5 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ferit. La paura di Hakan dopo aver capito che Ferit si sta mettendo sulle sue tracce Il dottor Aslan proseguirà le indagini riguardo ...

Anticipazioni 'Bitter Sweet' dal 5 al 9agosto : Nazli si sente male dopo le nozze : Arrivano le nuove Anticipazioni di una delle soap opera più seguite di questa estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 agosto, su Canale 5. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno al matrimonio di Nazli e Ferit e alla causa d'affidamento di Bulut. Demet fa rapire Asuman Le Anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" ci ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 31 e 30 luglio : Nazli resta in città - Ferit cambia idea.. : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 31 luglio 2019: Nazli decide di restare in città nonostante la guerra con Ferit che cambia idea e...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 e 1 agosto : Demet in pericolo - Hakan... : Bitter Sweet, Anticipazioni 2 e 1 agosto 2019: Ferit si scaglia contro Hakan accusandolo di aver ucciso sua sorella. Demet...

Bitter Sweet - spoiler del 5 agosto : l'Onder mette alla prova la lealtà di Demet : L’appuntamento con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore a partire dalla prossima settimana subirà una variazione di programmazione. La durata di ogni episodio infatti sarà dalle ore 14:40 alle 16:25 circa per la gioia dei fan, in occasione della sospensione estiva de Il Segreto e di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate numero 41 e 42, che i telespettatori vedranno lunedì 5 agosto 2019, svelano che Hakan Onder dimostrerà di non ...

Bitter Sweet spoiler : Hakan vuole incastrare l'Aslan - Asuman apprende che Burak è una spia : La guerra tra Hakan Onder e Ferit Aslan sarà al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda nel mese di agosto su Canale 5. Il marito di Demet, infatti, organizzerà un piano per mettere in cattiva luce il rivale alle forze dell'ordine. Nel frattempo Asuman Piran capirà che Burak è una spia pagata di Demet Kaya. Bitter Sweet: il piano di Hakan Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle nuove puntate in onda ad ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 2 agosto 2019 : anticipazioni quarantesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 2 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Hakan e Demet litigano, perché lei ha abortito senza dirlo a lui. Spaventato dal litigio, Bulut chiama Nazli e Ferit. Tutti corrono a casa, incluso Deniz… Hakan e Ferit hanno una brutta discussione… Deniz è in ansia, temendo che Ferit possa dire tutto a Nazli… Ferit non riesce ancora a ...

Bitter Sweet trame : Demet confessa a Hakan di aver attentato alla vita della cuoca : Torna lo spazio dedicato alle notizie su "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", la soap opera che sta riscuotendo un certo successo in Italia. Nelle prossime puntate che dovrebbero andare in onda ad agosto su Canale 5, Demet Kaya farà una terribile confessione ad Hakan Onder. La donna, infatti, rivelerà al marito di aver attentato alla vita della cuoca Nazli, rinchiudendola in una cella frigorifera. Bitter Sweet: Demet rinchiude Nazli in una cella ...

Bitter Sweet Anticipazioni 2 agosto 2019 : Hakan picchia Demet ma Ferit... : Hakan ha scoperto che Demet ha abortito e l'aggredisce furiosamente. Deniz rivela all'amico di essere molto preoccupata che l'Aslan riveli a Nazli la verità su di lui.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 1 agosto : Hakan è un assassino! : Bitter Sweet, Anticipazioni 1 agosto 2019: Ferit e Nazli sono ancora ai ferri corti, ma Manami e il piccolo Bulut mettono in atto un piano.

Bitter Sweet - Ultima Puntata : Nazli Incinta! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Ultima Puntata: Demet ed Hakan finiscono in prigione. A capodanno Nazli comunica una notizia bellissima al suo amato! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Ultima Puntata: Ferit scopre la verità riguardo le macchinazioni di Hakan. Il perfido uomo minaccia l’architetto con una pistola e spara un colpo! Svelata la verità sull’oscuro passato della madre di Ferit! E’ giunto il momento cruciale. Nazli ...