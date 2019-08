Bianca Guaccero | la magrezza preoccupa | Sono solo mediterranea

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Alessandro Pagliucarisponde su Instagram ai suoi fan cheti per l'eccessivache si mostra nelle sue foto Ad attirare l’attenzione del gossip è stata, in molti l’hanno accusata di essere dimagrita troppo. Per mettere a tacere le voci sulla sua "eccessiva", laha deciso di postare sul suo Instagram Stories una sua foto fatta da dietro, dove mostra un perfetto lato b. Alla foto ha aggiunto il seguente messaggio: "Questa foto la dedico a chi dice chetroppo magra. Non avere seno a volte fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece." L’attrice ha continuato dicendo: "Seno piccolo e fianchi abbondanti! Questa è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica piuttosto che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talentodalla perfezione fisica." La ...

KontroKulturaa : Bianca Guaccero eccessivamente dimagrita, fan preoccupati: cosa sta accadendo? (Foto) - - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self - machefredfa2 : @potterhead_1000 @MasterAb88 Mi piacerebbe Bianca Guaccero -