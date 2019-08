Beautiful si ferma | pausa estiva per la storica soap | si riparte il 26 agosto

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 2 agosto 2019) Arrivederci,: laopera americana, attiva da oltre trent’anni sugli schermi di tutto il mondo, si prende una vacanza di tre settimane per l’estate. Ridge, Brooke, Thorne, Katie e tutti gli altri tornano lunedì 26per ricominciare la loro consueta marcia verso nuove e sempre più sorprendenti avventure. I nuovi episodi fino a ora sono andati in onda dal lunedì al venerdì, alle 13.40, su Canale 5 ma non si sa ancora se l’orario verrà conto anche nella prossima stagione o se sarà suscettibile di variazioni. Dove eravamo rimasti: Katie sposa Thorne e chiede la custodia di Will, tutti i matrimoni di Ridge Forrester e Brooke Logan 1°matrimonio (1994): Ridge è appena rimasto vedovo di Taylor e finalmente si sposa con Brooke, ma il matrimonio viene annullato quando si scopre che Taylor ...

InoGiuseppe : Anche quest'anno Beautiful si ferma per oltre 15 giorni aumentando il divario con l'America. Stupisce che anche Il… - Teleblogmag : Anche quest'anno Beautiful si ferma per oltre 15 giorni aumentando il divario con l'America. Stupisce che anche Il… - FedericaCipri : Vento del sud, accarezzaci col tuo respiro profondo.. Portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto.. Ferma l'… -