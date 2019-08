B&B rifiuta coppia gay nel foggiano Airbnb | Inaccettabile

Fonte : huffingtonpost

"Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un'altra donna". Così Tiziana, proprietaria di un appartamento a San Severo, nel, in affitto su, ha liquidato Matteo, un giovane omosessuale di Modena, che l'aveva contattata tramite la piattaforma per trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia. La denuncia arriva dall'Arcigay che racconta di come l'host, nel vedere la richiesta del giovane, ha sottolineato che a casa accettano solo: "uomini con fidanzata, compagna, amica oppure moglie".Intento è arrivata sul caso la posizione ufficiale di: "Abbiamo avviato delle indagini appena saputo dell'accaduto e siamo già in contatto con l'ospite per fornire l'aiuto e il sostegno necessari. Non c'è spazio per le discriminazioni suche vanno contro i ...

