Basket | Pietro Aradori-Fortitudo Bologna | accordo sempre più vicino

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Sembrava un’utopia, e invece il secondo passaggio dalla Virtus allanel giro di pochi anni si sta per verificare. Dopo che, in A2, Guido Rosselli si è trasferito da una compagine bolognese all’altra, sta per accadere lo stesso in A, conal centro dell’intrigo di mercato. L’ormai ex capitano delle V nere, che Sasha Djordjevic ha eliminato dai piani della squadra, è ormai in procinto di accordarsi con la squadra allenata da Antimo Martino, tornata quest’anno nel massimo campionato dopo dieci, lunghi anni di sofferenze di ogni genere possibile e immaginabile. L’, secondo quanto riportato da Walter Fuochi sull’edizione bolognese de La Repubblica, sarebbe un biennale con opzione per il terzo anno da 150.000 euro a stagione. Prima della conclusione della trattativa, però,deve effettuare la transazione ...

