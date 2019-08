Baseball | Semifinali Serie A1 2019 | Gara-1 | Parma dilaga clamorosamente a Bologna | San

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Non cominciano bene i playoff scudetto per le formazioni di casa: in casa della Fortitudo UnipolSaie del Sipro Nettuno City a vincere sono, infatti, ilClima e San Marino. Nel match di, l’equilibrio regna sovrano molto a lungo. Passa in vantaggio la Fortitudo nel terzo inning, con singolo di Ferrini che manda a casa base Nosti, già protagonista di un doppio in precedenza. Nel frattempo, in casasi fa male Mirabal, che dev’essere sostituito nel ruolo di interbase da Mercuri. Nel quarto, è proprio quest’ultimo a rispondere con il fuoricampo dell’1-1, che diventa 1-2 con Vinales che prima ruba la seconda base e poi, su singolo di Koutsoyanopulos, completa il giro del diamante. La botta definitivala piazza tra sesta e settima ripresa, con otto punti che siglano, di fatto, la fine con un’ora di anticipo. A basi piene, nella ...

