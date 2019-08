Bari | accoltella il marito da cui si stava separando

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Valentina Dardari La donna è stata arrestata. Ha ucciso l’uomo con una sola pugnalata Una donna di 28 anni ha ucciso ilin provincia di. La coppia era in procinto di separarsi. La moglie è ora accusata di omicidio volontario nei confronti del coniuge 30enne, Francesco Armigero. Una moglie avrebbe ucciso il proprionella serata di ieri, giovedì 1° agosto, ad Acquaviva delle Fonti, comune in provincia di. Secondo quanto emerso i due coniugi erano in attesa della separazione.e moglie vivevano nello stesso palazzo, in due appartamenti però differenti, siti su piani diversi. Il fatto sarebbe avvenuto nel vano scale dello stabile, sito in via monsignor Laera. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che ilconvivesse già con un’altra donna. Probabilmente una lite tra ex coniugi si è trasformata in una tragedia. Al momento della discussione ...

news24_city : Accoltella e uccide il marito durante un litigio con la compagna: arrestata una 29enne - gioarca67 : .@AlfonsoBonafede @matteosalvinimi BASTA con queste stragi di poveri uomini... però il #CodiceRosso è per le donne.… - FabioDosScaNdos : ALLora.. QUESTO NON è un #FEMMINICIDIO.. MA SI TRATTA DI un #MASCHILICIDIO.. EH.. #Bari: #accoltella e #uccide il… -