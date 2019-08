Banca per gli investimenti a Di Maio Così funzioneranno gli incentivi

Imprenditore petrolifero arrestato per Bancarotta : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale capitolino, nei confronti di Fabio Russo (classe 1978), amministratore nonche’ socio di maggioranza della Europetroli S.r.l., operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, dichiarata fallita nel 2016. L’Imprenditore ...

F24 rifiutato e doveri Banca : come pagarlo e formato. Cos’è utile sapere : F24 rifiutato e doveri banca: come pagarlo e formato. Cos’è utile sapere Vediamo di seguito cosa è opportuno sapere in caso di rifiuto del modello F24 da parte del sistema di pagamento o da parte della banca di riferimento, insomma come regolarsi in queste circostanze. Il contribuente infatti è comunque tutelato, da giurisprudenza o da norme ad hoc che lo proteggono da imprevisti di natura “fiscale”. Se ti interessa ...

Bper acquista 100% Unipol Banca : (AdnKronos) – Sono state attuate oggi le operazioni strategiche tra Bper e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 febbraio scorso. Bper ha acquistato da Unipol Gruppo e UnipolSai rispettivamente l’85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca, detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale. A comunicarlo è Bper in una nota. In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a Bper n.764.955.603 azioni ...

Imprese : accordo Ubi Banca-Confindustria Lombardia per innovazione (2) : (AdnKronos) - “Competitività delle Imprese e innovazione nel mondo produttivo sono gli obiettivi del lavoro avviato con il sistema confindustriale a livello nazionale e l’intesa siglata con Confindustria Lombardia rientra in questo contesto”, afferma Frederik Geertman, chief commercial officer e vic

Imprese : accordo Ubi Banca-Confindustria Lombardia per innovazione : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Sostenere le Imprese impegnate nei processi di innovazione e trasformazione digitale attraverso consulenza specializzata, finanziamenti dedicati e credito di filiera. E' l’obiettivo del protocollo di intesa firmato da Ubi Banca e Confindustria Lombardia. L’accordo preve

Concorso 2.329 funzionari Giustizia : nessuna Banca dati per l'eventuale preselettiva : Il Concorso per 2.329 funzionari amministrativi bandito dal Ministero della Giustizia appena qualche giorno fa rappresenta una grande opportunità lavorativa per giovani e meno giovani. Diversi i profili richiesti, per i quali è necessario aver conseguito la laurea come titolo di studio. Ad ogni modo per conoscere i requisiti necessari per partecipare a questa selezione, che differisce in base al profilo ricercato, è opportuno e consigliato ...

Raggi : domani sopralluogo per togliere Bancarelle davanti Umberto I : Roma – “Addio bancarelle dai marciapiedi davanti al Policlinico Umberto I. domani con la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello faremo un sopralluogo per vedere la strada finalmente liberata e visitare i nuovi stalli in via Giovanni Maria Lancisi”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: domani sopralluogo per togliere bancarelle davanti Umberto I proviene da RomaDailyNews.

Arriva il closing per l'accordo tra Cattolica e Iccrea Banca : Cattolica Assicurazioni ha finalizzato l'acquisto da Iccrea Banca del 19% del capitale sociale delle controllate BCC Vita e BCC

Scuole - “stanziati 1 - 5 miliardi per la messa in sicurezza di 9mila edifici”. Intesa tra Ministero e Banca europea per gli investimenti : Un miliardo e mezzo di euro per “mettere in sicurezza le nostre Scuole“. È il piano del Ministero dell’Istruzione che oggi ha firmato degli accordi in materia di edilizia scolastica con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Cassa depositi e prestiti. Rispettivamente le istituzioni europee hanno stanziato 1,2 milioni di euro e 300 milioni di euro, mentre toccherà alla Cdp ...

Uomo gira per le Bancarelle di un mercato - il suo sguardo è attratto da un oggetto - cosa accade dopo è straordinario : Questa storia, che da tanta speranza a chiunque si trovi in un momento delicato e difficile della propria vita e vorrebbe accanto chi, purtroppo, non c’è più, racconta di un Uomo, Antonio. La storia la lasciamo raccontare da lui stesso e riportiamo il suo racconto fatto a Ravenna Today. “Era un periodo non proprio facile della mia vita. Parliamo di circa due anni fa. L’azienda in cui lavoravo, a causa della crisi, aveva cambiato i suoi asset ...

Avere occupato la Banca centrale è controproducente per Erdogan : Roma. Il problema dell’indipendenza della Banca centrale in Turchia è tornato alla ribalta a seguito della sostituzione del governatore Murat Cetinkaya, licenziato il 6 luglio, con Murat Uysal, una decisione presa con decreto presidenziale di Recep Tayyip Erdogan. Deluso da una politica monetaria re

L'Espresso : "Indagine su Siri per i soldi ricevuti da una Banca di San Marino" : Nuovi guai giudiziari per l’ex sottosegretario Armando Siri, già coinvolto in inchieste a Roma e Milano. Il numero in edicola domenica dell’Espresso e già online su Espresso +, rivela che anche le autorità di San Marino indagano sugli affari del senatore.La nuova istruttoria, afferma il settimanale, riguarda due “prestiti di favore a elevato rischio” concessi da una banca dell’ex paradiso ...

Assunzioni Banca D'Italia - Fineco - Ubi Banca : posizioni aperte per giovani e professionisti : Nuove opportunità lavorative per coloro che aspirano a lavorare all'interno del settore Bancario: posizioni aperte presso Ubi Banca, Fineco e Banca D'Italia. Le opportunità di Fineco Il gruppo FinecoBank è costantemente alla ricerca di personale da impiegare. I reclutamenti riguardano diverse figure che vogliono raggiungere differenti gradi di carriera, ma si cercano anche giovani senza esperienza. Ad essere richieste, in particolare, sono ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Il World Tour torna in Romagna dopo 34 anni con il torneo 1 stella di Pinarella di Cervia : Si scrive un pezzo importante di storia (sperando che si tratti della pirma pagina di un grande libro) del Beach Volley italiano da oggi a domenica sulla sabbia del Bagno Delfino di Pinarella di Cervia, dove, come quinto appuntamento stagionale del BPER Beach Volley Tour, va in scena il torneo 1 stella maschile del World Tour, il circuito mondiale che si dipana su una cinquantina di appuntamenti in tutto il mondo. Sono passati sei anni ...