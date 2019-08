Balotelli pronto a tornare in Italia | c’è il Verona | importante offerta a SuperMario

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Mariosi prepara ain, nelle ultime oredell’Hellasche ha tutte le carte in regola per convincere l’attaccante al ritorno nel nostro paese.è reduce da avventure in Francia che nel complesso sono state molto positive sia in termini di prestazione che realizzative, stiamo parlando del Nizza e del Marsiglia, per un attimo il calciatore aveva riconquistato anche la Nazionale. Adesso è il momento diin Serie A e ilad accoglierlo,è svincolato ed il problema principale è rappresentato dall’ingaggio, ilsi è avvicinato però tanto alle pretese del calciatore e con un sacrificio da entrambe le parti la trattativa può andare in porto. Sarebbe un colpo clamoroso per l’Hellas di un calciatore di assoluto talento ed in grado di fare la differenza in. Nuovo ...

