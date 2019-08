Autonomia : Cgil Sicilia - 'aumenta diseguaglianze e rompe unità nazionale' (2) : (AdnKronos) - Trasporti, conciliazione tempi di vita e di lavoro, sanità, non autosufficienza. Questioni, ha evidenziato il segretario generale del sindacato Siciliano "che attraversano l’intera organizzazione e che riguardano i servizi, la loro qualità e la buona occupazione collegata in una Region

Autonomia : Cgil Sicilia - ‘aumenta diseguaglianze e rompe unità nazionale’ (2) : (AdnKronos) – Trasporti, conciliazione tempi di vita e di lavoro, sanità, non autosufficienza. Questioni, ha evidenziato il segretario generale del sindacato Siciliano “che attraversano l’intera organizzazione e che riguardano i servizi, la loro qualità e la buona occupazione collegata in una Regione che sconta storicamente un deficit di infrastrutturazione sociale”. La Cgil punterà anche alla contrattazione ...

Autonomia : Cgil Sicilia - ‘aumenta diseguaglianze e rompe unità nazionale’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – Riprendere la vertenza per il lavoro e lo sviluppo e lanciare una vera e propria campagna contro l’Autonomia differenziata, “un progetto che può solo fare aumentare le disuguaglianze nel Paese, rendendo inesigibili diritti fondamentali e rompendo l’unità nazionale”. E’ il programma per il mese di settembre annunciato dal segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino ...

Autonomia - Maurizio Landini (Cgil) : “Questo Paese è già abbastanza diviso. Progetto va bloccato” : "Questo Paese è già abbastanza diviso, non serve dividerlo ulteriormente. Il Progetto dell'Autonomia differenziata va bloccato". Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commenta così l'incontro di oggi fra governo e sindacati sul rilancio del Mezzogiorno. Un tema che non poteva evitare la discussione sull'Autonomia, uno dei picchi della tensione fra le forze di maggioranza.Continua a leggere

Autonomia : Flc Cgil Sicilia - ‘scuola e istruzione devono restarne fuori’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’Autonomia differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’Autonomia differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di qualità e di diritti negati agli studenti e ai lavoratori. A Palermo come a Milano la scuola deve offrire le ...

Autonomia : Cgil - ‘da Sicilia no netto e forte’ (2) : (AdnKronos) – Secondo la Cgil, la Sicilia, che “con le entrate non riesce a coprire le spese correnti”, deve rivendicare “un adeguamento delle aliquote che saranno retrocesse pari alle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ricordando che la Sicilia versa quasi totalmente il gettito Irpef per la compartecipazione alla spesa sanitaria”. Per quanto riguarda l’art.36, evidenzia il sindacato, “va ...

Autonomia : Cgil - ‘da Sicilia no netto e forte’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Sull’Autonomia differenziata mi pare che il presidente della Regione abbia una posizione troppo morbida: chiede un incontro con l’obiettivo della ‘riduzione del danno’. Dopo mesi di silenzio non è certo quello che ci aspettavamo relativamente a un progetto che produrrà una rottura del Paese sia sul piano economico che su quello culturale e sociale e sul quale dunque il no ...