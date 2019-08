Audi E-Tron Quattro | nuovo Crossover elettrico dalle grandi prestazioni

Trong>Audi

Fonte : laragnatelanews

(Di venerdì 2 agosto 2019)Trong> sembra essere il Brand Europeo più recettivo in ordine alla “elettrificazione” dei propri modelli. Partendo proprio dai prodotti di maggiore richiamo, i, sta sviluppando una quantità di modelli che sembra ormai inarrestabile. C’è una vera e propria indole sportiva nelmodello totalmentedella Casa deianelli. LaTrong> e-50può contare su due motori elettrici, uno su ciascun assale, che erogano complessivamente sino a 313 CV e 540 Nm di coppia. La batteria da 71 kWh garantisce un’autonomia di oltre 300 chilometri nel ciclo WLTP. LaTrong> e-50abbina un’elevata efficienza esportive. Lesono di tutto rispetto: laTrong> e-50scatta da 0 a 100 km/h in 7 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 190 km/h. In condizioni ordinarie, il SUV a zero ...

