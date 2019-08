Attenti al Boyfriend di Ariana Grande | una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo!

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019)dirinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con unsingolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto diufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare condopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di febbraio. Michael "Mickey" Foster e Charles "Scootie" Anderson hanno già espresso il loro entusiasmo per ilsingolo che sta già facendo il giro del mondo. "Ci siamo sempre divertiti così tanto a lavorare con, siamo quindi davvero entusiasti che questa canzone sia stata finalmente pubblicata nel mondo e che i nostri fan possano ascoltarla! Speriamo che tutti la adorino tanto quanto lo facciamo noi". Il look sfoggiato nelè totalmente ...

OptiMagazine : Attenti al #Boyfriend di #ArianaGrande, una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! -