Arabia Saudita | sì al passaporto alle donne e ai viaggi da sole

Futuro Ribery - ‘Bild’ : “Il francese chiuderà la propria carriera in Arabia Saudita o Qatar” : Franck Ribery sembra aver scelto dove proseguire il suo cammino. E’ destinato a rimanere soltanto un sogno quello di vedergli vestire la maglia della Fiorentina, ‘voce di mezza estate’ circolata qualche giorno fa. Il calciatore, come riferisce la ‘Bild‘ concluderà la carriera in Arabia Saudita o Qatar. Il quotidiano spiega che l’ex stella del Bayern Monaco, in scadenza di contratto da giugno, volerà in ...

Arabia Saudita - le donne potranno avere un passaporto e viaggiare senza accompagnatore maschio : Una nuova conquista per le donne dell’Arabia Saudita: il governo ha deciso che potranno ottenere un passaporto e viaggiare all’estero senza l’autorizzazione di un tutore o un accompagnatore di sesso maschile. A riportare la notizia è il quotidiano Umm al-Qura che cita la delibera di Riad: “Un passaporto sarà rilasciato a qualsiasi cittadino Saudita lo richieda”. Secondo quanto riportato dal giornale filogovernativo ...

Supercoppa Italiana 2019 - Juventus-Lazio : quando si gioca? Data da definire - sfida in Arabia Saudita in inverno? : Siamo ormai arrivati ad agosto ed i maggiori campionati europei iniziano a muovere i propri passi. Come tradizione, tra Francia, Germania e Inghilterra il primo appuntamento in programma, quello che dà il via alla stagione è sempre la Supercoppa, che mette di fronte la vincitrice del campionato e chi si è aggiudicata la Coppa nazionale. Come ormai da tradizione, invece, questa partita per quanto riguarda l’Italia si gioca in un altro ...

Lega Serie A riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita : Dichiarazione congiunta di FIFA, AFC, UEFA, Bundesliga, LaLiga, Premier League e Lega Serie A riguardo alle attività di beoutQ in Arabia Saudita Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il furto in corso della nostra proprietà intellettuale da parte dell'emittente pirata nota come "beoutQ" e chiediamo alle autorità dell’Arabia ...

Sardegna - fabbrica di armi sospende export bombe verso Arabia Saudita ed Emirati : Per i prossimi 18 mesi le licenze della Rwm per l’esportazione di bombe d’aereo e componenti verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti saranno sospese. L’azienda del gruppo tedesco Rheinmetall con sede a Domusnovas, in Sardegna, e a Ghedi, in provincia di Brescia, ha recepito l’invito del Parlamento: il 25 giugno scorso una mozione di maggioranza votata alla Camera aveva chiesto al governo di bloccare ...

NBA – Jared Dudley e quella stoccata a D’Angelo Russell : “per un massimo salariale sarebbe andato anche in Arabia Saudita” : Jared Dudley, ex compagno di D’Angelo Russell ai Nets svela un particolare retroscena: D-Lo avrebbe firmato ‘per chiunque’ al massimo salariale Jared Dudley e D’Angelo Russell sono stati compagni di squadra per 2 anni ai Brooklyn Nets e hanno imparato a conoscersi bene. In estate uno è passato ai Lakers, l’altro agli Warriors firmando il tanto agognato massimo salariale. Dopo la miglior stagione della ...

Iran - petroliera britannica sequestrata : aperta inchiesta. L’esercito Usa in Arabia Saudita : L’Iran ha aperto un’inchiesta sulla petroliera britannica Stena Impero, sequestrata venerdì dai Pasdaran: secondo le autorità di Teheran, ha urtato un peschereccio nello Stretto di Hormuz e “non ha risposto alla richiesta di spiegazioni”, come ha annunciato il direttore generale dell’autorità portuale, Allah-Morad Afifipoor. La nave si trova ora nel porto di Bandar Abbas, nella provincia Iraniana di Hormozgan. “Restiamo ...

Trump invia 500 soldati in Arabia Saudita |Iran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

Trump invia 500 soldati in Arabia SauditaIran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

L’Arabia Saudita non sa come venire a capo della guerra in Yemen : Oggi ancora più di prima: gli Emirati Arabi Uniti si sono ritirati dal conflitto, lasciando i sauditi da soli

Boxe – Manny Pacquiao vs Amir Khan : ufficializzato il match per il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita : Il britannico Amir Khan ha ufficializzato un match contro Manny Pacquiao: la sfida avverrà il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita Dopo la vittoria del titolo WBC dei pesi welter, nel match nel quale ha sconfitto l’australiano Billy Dib, Amir Khan ha lanciato la sfida alla leggenda del ring Manny Pacquiao. Khan ha dichiarato di aver trovato l’accordo per una sfida che si svolgerà il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita. Ammesso che Manny ...

Polemiche per la data dei BTS in Arabia Saudita - i fan chiedono alla band di boicottare : L'annuncio della data dei BTS in Arabia Saudita ha fatto esplodere le Polemiche. La band k-pop famosa in tutto il mondo, nelle ultime ore, ha annunciato che l'11 ottobre 2019 si esibirà presso il King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita e tra i fan è scoppiato il caso. La notizia arriva a pochi giorni dalla vicenda di Nicki Minaj, che era stata invitata dalla Human Rights Foundation a boicottare il suo concerto ...

I BTS hanno annunciato il loro primo concerto in Arabia Saudita : Ad ottobre The post I BTS hanno annunciato il loro primo concerto in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

CorSport : Offerte da Cina e Arabia Saudita per Mertens. Se non rinnova a gennaio potrebbe andare via : Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ...