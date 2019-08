Antonella Clerici resta in Rai ' Miss Italia? Ho rifiutato Sì allo Zecchino d' Oro'

Antonella Clerici - trovato accordo con la Rai : “Ecco cosa condurrò” : Antonella Clerici, trovato accordo con la Rai dopo le polemiche: “Condurrò lo Zecchino d’Oro” È arrivato come un fulmine a ciel sereno il tweet di Antonella Clerici che ha annunciato di aver trovato un accordo con la Rai, in seguito alle polemiche delle scorse settimane, che la vedevano fuori dai palinsesti Rai 2019/20. Ed è così che ha deciso di informare il suo pubblico con una lettera, in cui ha rivelato: “Farò lo ...

Antonella Clerici - accordo raggiunto con la Rai : ecco cosa farà : Quale programma condurrà Antonella Clerici nella prossima stagione televisiva Dopo giorni difficili e complicati Antonella Clerici ha finalmente trovato un accordo con la Rai. Dopo l’inaspettata chiusura di Sanremo Young, durato appena due edizioni, la bionda conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’Oro. A confermare l’indiscrezione è stata la stessa Antonellina su Instagram, dove ha […] L'articolo Antonella Clerici, ...

Antonella Clerici supera le polemiche con la Rai. L’annuncio su Instagram : Torna la pace tra Antonella Clerici e la Rai. La lieta notizia arriva per iniziativa della stessa conduttrice che, sul suo profilo Instagram, fa, a sorpresa, un annuncio che spiazza, ma di cui tutti i suoi numerosi i fan e affezionati telespettatori saranno certamente entusiasti. Dopo giorni di polemiche roventi e di scontro frontale a mezzo stampa e social, tra una delle regine della televisione e l’azienda per la quale lavora da oltre tre ...

Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 su rai uno : La conduttrice Antonella Clerici ha detto no alla conduzione di “Miss Italia”, il programma torna su Raiuno, dopo le ultime edizioni su La7, per festeggiare i suoi 80 anni e per l’occasione si eleggerà anche “La più bella d’Italia” del 2019. Al momento sembra ci sia una forte difficoltà nel trovare un conduttore per la manifestazione. Antonella Clerici sembrava essere la favorita e il nome su cui puntare, vista l’esclusione dai palinsesti ...

Rai - l'annuncio ufficiale di Antonella Clerici : "Ci ho pensato a lungo" - ecco che cosa farà : Antonella Clerici ha deciso dopo una lunga riflessione. "Ci ho pensato molto e ho deciso di credere ancora in una lunga storia d'amore che dura da 33 anni con la Rai". Così Antonella annuncia su Instagram di aver appianato le divergenze che erano emerse dopo la presentazione dei palinsesti - che la

Continua il sodalizio fra Antonella Clerici e la Rai : "Ho deciso di credere ad una lunga storia d'amore che dura da 33 anni" : Nessuna rottura, nessun distacco. Antonella Clerici non vuole tagliare i ponti con la Rai. Un rapporto messo a repentaglio nelle ultime settimane dopo un'assenza di peso nei palinsesti Rai 2019/20 e quindi la mancanza di nuovi progetti, la cancellazione di Sanremo Young e l'intervista-sfogo nella quale critica il direttore di Rai 1, Teresa de Santis. I retroscena di Blogo: Antonella Clerici e Rai ...

Antonella Clerici resta in Rai : "Ho deciso di crederci ancora. Faccio lo Zecchino d'Oro con Conti" : La conduttrice, che era ancora senza un programma per la prossima stagione, lo annuncia con un post su Instagram. Per lei lo...

Antonella Clerici dice no alla conduzione di Miss Italia su rai uno : Antonella Clerici ha detto no alla conduzione di “Miss Italia”, il programma torna su Raiuno, dopo le ultime edizioni su La7, per festeggiare i suoi 80 anni e per l’occasione si eleggerà anche “La più bella d’Italia” del 2019. Al momento sembra ci sia una forte difficoltà nel trovare un conduttore per la manifestazione. Antonella Clerici sembrava essere la favorita e il nome su cui puntare, vista l’esclusione dai palinsesti autunnali e il ...

Antonella Clerici : «Ho deciso di credere all’amore che dura da 33 anni con la Rai. Ho detto no a Miss Italia - farò Lo Zecchino d’Oro e Telethon» : Antonella Clerici Antonella Clerici ha deciso: l’amore con la Rai non può finire così. La conduttrice, di fatto fuori dai palinsesti di Rai 1 per la stagione tv 2019/2020, non guarda altrove e – nonostante non ci sia per lei un progetto degno di nota – resta dov’è. Da qui la decisione di ‘accettare’ la conduzione di un paio di serate evento, eccetto Miss Italia, alla quale ha serenamente risposto ‘no, ...

Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 su rai uno : La conduttrice Antonella Clerici ha detto no alla conduzione di “Miss Italia”, il programma torna su Raiuno, dopo le ultime edizioni su La7, per festeggiare i suoi 80 anni e per l’occasione si eleggerà anche “La più bella d’Italia” del 2019. Al momento sembra ci sia una forte difficoltà nel trovare un conduttore per la manifestazione. Antonella Clerici sembrava essere la favorita e il nome su cui puntare, vista l’esclusione dai palinsesti ...

Antonella Clerici dice no alla conduzione di Miss Italia su rai uno : Antonella Clerici ha detto no alla conduzione di “Miss Italia”, il programma torna su Raiuno, dopo le ultime edizioni su La7, per festeggiare i suoi 80 anni e per l’occasione si eleggerà anche “La più bella d’Italia” del 2019. Al momento sembra ci sia una forte difficoltà nel trovare un conduttore per la manifestazione. Antonella Clerici sembrava essere la favorita e il nome su cui puntare, vista l’esclusione dai palinsesti autunnali e il ...

Antonella Clerici dice no a «Miss Italia 2019» (al suo posto Insinna?). L’addio alla Rai sembra vicino : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsMiss Italia 2019, ad oggi, non ha un destino certo. Non, almeno, dal punto di vista televisivo. Urbano Cairo, patron de La7, se n’è sbarazzato nel corso di una lunga conferenza al Four Season di Milano e ...

Antonella Clerici rifiuta Miss Italia : la protesta dei fan - il sostegno di Mara Venier : Antonella Clerici rifiuta la conduzione di Miss Italia, prevista per il prossimo 6 settembre. Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice era la candidata più probabile per condurre il concorso di bellezza che in occasione degli ottant’anni ritorna alla tv di Stato. La Clerici però è apparsa piuttosto fredda di fronte alla proposta. Già in un lungo sfogo aveva dichiarato che non ci stava fare il tappabuchi. Coerentemente con quanto aveva ...

“No”. Antonella Clerici - porta in faccia alla Rai : fine di un amore : Antonella Clerici sbatte la porta. La conduttrice ha detto no a Miss Italia. Finisce quindi nel peggiore dei modi il rapporto tra la Rai e Antonella Clerici. A quanto pare l’accordo tra l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e la Rai non è stato trovato. Antonella Clerici avrebbe manifestato perplessità per l’offerta che adesso, come riporta Tv Blog, avrebbe rifiutato definitivamente. Questo anche per il rapporto sempre più teso con le dirigenze ...