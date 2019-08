Antonella Clerici dice no alla conduzione di Miss Italia su rai uno

Antonella Clerici : «Ho deciso di credere all’amore che dura da 33 anni con la Rai. Ho detto no a Miss Italia - farò Lo Zecchino d’Oro e Telethon» : Antonella Clerici Antonella Clerici ha deciso: l’amore con la Rai non può finire così. La conduttrice, di fatto fuori dai palinsesti di Rai 1 per la stagione tv 2019/2020, non guarda altrove e – nonostante non ci sia per lei un progetto degno di nota – resta dov’è. Da qui la decisione di ‘accettare’ la conduzione di un paio di serate evento, eccetto Miss Italia, alla quale ha serenamente risposto ‘no, ...

Rai - Mara Venier su Antonella Clerici : "Capisco benissimo la sua rabbia" - quel doloroso precedente : Non solo Domenica In e le novità per la prossima stagione su Rai 1, tra cui il taglio del cartellone. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Mara Venier parla anche di una sua cara collega rimasta ad ora, piuttosto inspiegabilmente, senza alcun programma a Viale Mazzini, Antonella Clerici. Zia Mara,

Antonella Clerici - non solo Rai : l'ultimo dramma - costretta a chiudere il suo ristorante : Un periodo disgraziatissimo, per Antonella Clerici. Non solo le brutte notizie televisive, con la Rai che la ha tagliata fuori dai palinsesti (e con lei che, forse, si sta muovendo per cercare una nuova collocazione). La conduttrice, ora, deve incassare un'altra amarissima delusione: il suo ristoran

Antonella Clerici Contro la Rai! Le Dure Parole! : Antonella Clerici è profondamente amareggiata per essere stata esclusa dai palinsesti Rai. La conduttrice in un’intervista esprime tutta la sua amarezza e delusione nei confronti della direttrice, Teresa De Santi. Frasi che hanno il sapore di una spina nel fianco! Antonella Clerici esclusa dai palinsesti Rai. La conduttrice in un’intervista rivela di voler essere considerata come una persona appartenente alla serie A, affermando ...

Antonella Clerici chiude il ristorante. Lei si consola con Garrone su Instagram : Antonella Clerici ha deciso di chiudere il ristorante aperto nel 2015. Periodo nero per la presentatrice che dopo l’esclusione dei palinsesti Rai, è costretta a rinunciare anche alla sua attività di imprenditrice della ristorazione. Antonellina infatti ha chiuso i battenti di Casa Clerici, il locale aperto 4 anni fa al Centro Campania di Marcianise. Stando a quanto riporta 361 magazine, il ristorante non avrebbe retto il cambio di ...