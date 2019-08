Anticipazioni ' Bitter Sweet' dal 5 al 9agosto | Nazli si sente male dopo le nozze

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Arrivano le nuovedi una delle soap opera più seguite di questa estate, "- Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 agosto, su Canale 5. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno al matrimonio die Ferit e alla causa d'affidamento di Bulut. Demet fa rapire Asuman Ledi "- Ingredienti d'amore" ci segnalano che Ferit si convincerà sempre di più che il colpevole dell'incidente possa essere Hakan e attenderà notizie in merito dalla polizia. Demet deciderà di far rapire Asuman per parlare con lei.la sua liberazione, Asuman si recherà da Deniz e gli chiederà scusa per tutto ciò che è successo. Hakan si recherà da Celal e gli intimerà di dichiararsi colpevole degli omicidi di Demir e Zeynep. Engin si ricorderà che il giorno dell'omicidio ...

