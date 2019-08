Amichevoli | pareggio del Genoa e sconfitta dell’Atalanta | gol e spettacolo della Lazio

Le Amichevoli : il Bologna regala spettacolo contro lo Schalke - pareggio per il Verona [FOTO] : Si sono concluse importanti partite delle squadre di Serie A, amichevoli che hanno dato indicazioni in vista dell’inizio del campionato. Successo prestigioso per il Bologna che ha vinto contro lo Schalke 04. I rossoblu’ si schierano con Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci in difesa; Poli, Kingsley e Soriano a centrocampo con davanti Orsolini, Palacio e Sansone. Vantaggio dei tedeschi in contropiede, ...

Amichevoli - buon pareggio per il Verona : il Lecce dà 6 gol alla Virtus Bolzano [FOTO] : Si chiude a reti bianche la prima amichevole internazionale dell’Hellas Verona dal ritiro austriaco. Termina infatti 0-0 il test contro la formazione di Bundesliga dell’Hoffenheim. La gara non è ricchissima di occasioni, ma i gialloblù tentano di esprimere il proprio gioco con grandissima intensità, nonostante il caldo. A sostegno della squadra oltre un centinaio di tifosi, giunti fino in Austria per cantare e seguire gli ...