Alzheimer | studio USA | un nuovo esame del sangue potrebbe rilevarlo per tempo

(Di venerdì 2 agosto 2019) Un team di esperti, considerando età e fattori di rischio genetico, hanno elaborato undel, con un'accuratezza pari al 94%, che può rilevare l'prima che ne insorgano i sintomi. I ricercatori della Washington University di St. Louis riferiscono di poter misurare i livelli della proteina beta-amiloide dell'nele di poter utilizzare questi livelli per prevedere se essa si è accumulata nel cervello. Questodelè in grado di rilevare segni del morbo difino a 20 anni prima dell'insorgenza dei sintomi, un grande passo avanti per gli studi del settore. Il test eseguito presso l'Università di Washington I risultati di questi innovativi test, pubblicati sulla rivista medica 'Neurology', sono un passo importante verso un vero e propriodelspecifico per diagnosticare le persone che sono sulla strada giusta per ...

