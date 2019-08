Allerta Meteo | Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia | maltempo estremo con

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019)– È massima l’attenzione per ilche oggi si abbatterà sul(European Storm Forecast Experiment) hato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali.di livello 3 per piccole zone del-Est dell’, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per, Austria meridionale, Ungheria sudoccidentale, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Romania occidentale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 e 2 per la Romania orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e in misura minore, forti raffiche di vento. Livello 1 per i Paesi Bassi e la Germaniaoccidentale per nubifragi. Tutte le allerte si intendono ...

DPCgov : ?? #1agosto ?? #allertaGIALLA per rischio temporali in Veneto ????? L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situa… - virginiaraggi : Sto incontrando le donne e gli uomini del Coc, Comitato Operativo Comunale di Roma, che sono al lavoro a seguito de… - DPCgov : ?? #25luglio ?? #allertaGialla ? rischio temporali ??? Piemonte, Lombardia e Veneto ????? L'allerta ti avvisa che potre… -