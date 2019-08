Alga tossica Puglia 2019 | spiagge bollino rosso | ecco quali sono

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 2 agosto 2019)L’Ostrepsis ovata torna in diversi tratti della costa pugliese; scatta il “” per diversesalentine e del barese in cui la concentrazione è abbondante.: lepugliesi segnalate dall’Arpa Le analisi dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente dellahanno rilevato che, a causa di una fioritura tardiva cominciata a fine luglio, l’Ostreopsis ovata sia tornata a infestare alcune parti del litorale pugliese. L’allarme scatta quando la concentrazione dell’è superiore 300.000 cellule al litro sul fondo, d’altra parte, stando alle indicazioni del Ministero della Sanità è da considerareper la salute una concentrazione di 10mila cellule per litro in colonna d’acqua. I tratti di costa a cui è stato assegnato il “” ...

Mary_Antonelli : RT @ilmessaggeroit: Alga tossica in Gargano e Salento, ecco le località bollino rosso: «Meglio limitare il consumo di ricci» - alex_crupi : Attenzione a quando si fa il bagno! - SBerritta : RT @SkyTG24: Alga tossica, cos'è e i rischi per la salute -