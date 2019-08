Alan Kurdi | l' Ong si arrende a Salvini | ' Portiamo i migranti a Malta'

Alan Kurdi fa rotta verso Malta : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – La Alan Kurdi, con 40 persone a bordo soccorse mercoledì a largo della Libia, sta facendo rotta verso Malta. Alla nave della Ong tedesca è stato notificato il divieto di entrare nelle acque territoriali italiane nonostante, nelle ore successive al salvataggio, si fosse posizionata a 20 miglia di distanza da Lampedusa, in acque internazionali. “Queste sono le persone da cui l’Italia deve ...

Salvini a nervi tesi : attacca una rom e si scontra con la Germania per la Alan Kurdi : Giornata dura per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo l'ok 'salvo intese' raggiunto questa notte sulla tanto attesa riforma della giustizia ha attaccato prima il deputato Ivan Scalfarotto (colpevole, a suo parere, di esser andato a trovare in carcere i due americani arrestati per l'omicidio di un giovane carabiniere) e poi una donna rom che l'avrebbe minacciato. Infine, si è scagliato contro la Germania ...

Salvini su profughi della Alan Kurdi : 'No al ricatto tedesco' : La diatriba tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'asse franco-tedesco sulla gestione dei migranti e dei flussi migratori diventa sempre più aspra con il passare dei giorni. Dopo gli attacchi del presidente francese Emmanuel Macron e del ministro tedesco degli Interni Horst Seehofer che hanno invitato l'Italia ad aprire i propri porti alle navi delle Ong, siamo arrivati ad un'accusa specifica di ricatto. Dai microfoni di SkyTg24 il Vice ...

Alan Kurdi - Matteo Salvini inchioda Angela Merkel : "Ecco l'email con cui la Germania ci ricatta" : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi: mi hanno girato una mail, che arriva dalla Commissione europea, in cui sostanzialmente c'è un ricatto da parte del Governo tedesco, così io traduco, che si era impegnato a prendere 30 immigrati sbarcati dalla Gregoretti. Adesso pare che scrivano: n

La Alan Kurdi verso Lampedusa : "A bordo c'è un bambino ferito" : La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye si trova a poche miglia da Lampedusa, in attesa di sapere dove potrà sbarcare i 40 migranti soccorsi mercoledì al largo della Libia. Tra questi, ha reso noto la capo missione Barbara Held, ci sono tre bambini, compreso uno di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco, e due donne, una delle quali è incinta. A bordo ci sono anche due sopravvissuti al raid ...

