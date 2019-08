Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Prima il ricorso al Consiglio di Stato contro lo stop del Tar al decreto Via (Valutazione Impatto Ambientale) sull’di. Poi,le polemiche del M5s toscano e dei comitati “No”, il passo indietro di Enac e dei due ministeri (Ambiente e Beni Culturali) presieduti proprio da due esponenti in quota Cinquestelle, Sergio Costa e Alberto Bonisoli. Nella tarda serata di mercoledì così i tre enti hanno ritirato il ricorso al Consiglio di Stato. “Non è opportuno”, è la motivazione ufficiale arrivata dal Mibac. Come dire: la decisione è politica e il M5s è da sempre contrario all’ampliamento dell’di Peretola voluto fortemente da Matteo Renzi e dal suo braccio destro Marco Carrai. Adesso sul tavolo dei giudici amministrativi di secondo grado resta solo il ricorso diAeroporti (presieduta proprio da Carrai) e presto arriveranno quelli del Comune ...

ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 19.55 - Cascavel47 : Aeroporto Firenze, dietrofront dei ministri M5S dopo la protesta della base toscana: “Il ricorso contro lo stop? In… - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 19.55 -