Addio sfide gratis nella Stagione 10 di Fortnite | le Missioni del Pass Battaglia dividono

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Come promesso da Epic Games, la10 diè finalmente iniziatagiornata di ieri, primo agosto. E lo ha fatto mettendo sul piatto una buona dose di novità, non solo per la giocatissimaReale, ma anche per Salva il Mondo e la Modalità Creativa - trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato a questo link. Con l'aggiornamento, poi, è stato introdotto anche ildellaX, come sempre a pagamento per quanti vogliono avere a disposizione ricompense e premi esclusivi su un po' tutte le piattaforme di gioco, vale a dire PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Eppure, nell'entusiasmo generale per una season intrisa di futuro e minacciosi robottoni - chiamata non a caso Eroi Senza Tempo - , in rete la community che ruota attorno al videgame è protagonista di una giustificata polemica, dovuta ai ...